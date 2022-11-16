Пир во время войны. Одесские чиновники нажились на «зерновой сделке»

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Новости Украины

Вопли Украины о «зерновом коридоре» не уходят из топ-тем – что бы ни случилось, даже когда по методичке надо валать о надцатой Буче из сексуальных грез Денисовой.

После заключения «зернового соглашения» в июне при посредничестве ООН и Турции, которое позволило разблокировать экспорт зерна из черноморских портов, не было и дня без стенаний «Блокировка украинских портов проклятой Рашкой грозила мировым голодом!».

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А дальше наблюдались не только понты с потешными визитерами в одесские гавани — то генсек ООН, то Зеленский, то группа скоморохов из мультяшных министерств и ведомств Прибалтики — «суда из портов выходят, мы видим, мы контролируем». В итоге с июня, то есть с момента заключения «зерновой сделки», из украинских портов вышло 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки. И ни с одним не приключилось беды.

Другой вопрос, что разблокированные корабли несли на своем борту по гуманитарным коридорам, учитывая подрыв Крымского моста, теракты в Севастополе и истовое желание пуще всех помогать именно тем отсталым государствам, которые пребывают в состоянии гражданских междоусобиц и остро нуждаются в оружии?.. Однако «мировое сообщество» поддавалось именно украинскому шантажу: «Ах, Лівія помре саме без наших бурякiв!»…

Что ж, приятно, однако, что данная манипуляция была доказана… самой же Украиной!

Так, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) по санкции Генпрокуратуры, как они сами и сообщили, разоблачили масштабную схему наживы с экспортеров «зернового коридора».

Как выяснилось, «чиновники Госпродпотребслужбы в Одесской области брали с экспортеров взятки за возможность вывоза зерна за границу. Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить санитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определенную сумму через посредников», — сообщила пресс-служба ГБР.

Мало того, «для сокрытия своих противоправных действий должностные лица определили отдельные коммерческие предприятия, которые под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам выступали посредниками при получении неправомерной выгоды».

Сейчас по данному делу проходит досудебное расследование, включающее обыски – как на работе, так и по месту проживания фигурантов уголовного производства.

«Уже изъяты деньги от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования».

Ребята, вдумайтесь еще раз — все это происходило на фоне истерики о «невозможности снабдить мир продовольствием», прогулок вдоль набережной генсека ООН Гуттериша и одесских гастролей министра обороны Германии фрау Ламбрехт, которой внушали «Эти русские не дают вывозить зерно!», а она «О, майн готт, руссиш капут!». Разговоров о возможных бомбардировках «спасающих Марс от голода» судов».

Теперь же самим украинским чиновникам грозит срок лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества. А там, в общем, посмотрим. Но это была реплика о цене вопроса.