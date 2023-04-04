Пир во время войны. Украинские СМИ поймали в Куршавеле бывшую российского генерала

И все-таки хорошо, что существуют украинские СМИ. Если бы их не было, откуда мы бы узнавали о многих нелицеприятных вещах, говорить о которых в российском медиапространстве, мягко скажем, не принято. А тут – в два клика открыл канал какого-нибудь Шария или «Украинскую правду» – и на тебе: бывшая жена замминистра обороны РФ на вечеринке во французском Куршавеле. И в компании ни с кем-нибудь, а с тем самым Валерием Меладзе, которого российская патриотическая блогосфера проклинает едва ли не в ежедневном режиме за ставшую уже нарицательной дубайскую «Славу Украине».

«Люксовый отдых» Светланы Ивановой в недружественной стране не остался незамеченным на Родине. Отдельные блогеры намекнули даже на весьма вероятные выводы в отношении экс-супруга любительницы ездить по заграничным курортам во время войны. Впрочем, такие предположения выглядят достаточно наивно, зная, что гораздо более крупные прегрешения российских топ-бюрократов сходят им с рук годами. Так что не будем бежать впереди паровоза.

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Гораздо более важным представляется тот аспект этой истории, который Шарий называет «моральным». И ведь действительно, сколько ни говори «ЦИПСО», а факт остается фактом: налицо двойные стандарты и лицемерие. Причем, лицемерие, достаточно привычное для российских небожителей, давно привыкших жить «под собою не чуя страны» и считая, что установленные для других правила их не касаются.

Так что проблема куда шире некорректного поведения отдельно взятого семейства. Таких обладателей тугих кошельков сегодня по заграницам – тысячи. Но большинство хотя бы выбирает в качестве локации относительно нейтральный Дубай или Турцию. А тут – страна, посылающая на украинский ТВД САУ «Цезарь», убивающие мирных жителей и военных, мобилизованных в зону СВО. Страна, являющаяся одним из спонсоров Украины.

Так что совершенно правильным является постановка вопроса о том, что было бы с украинским чиновником, чью жену, пусть и бывшую, застукали бы на лыжах в Домбае или в московских бутиках. Правильно: он бы перестал быть украинским чиновником, а женщина уже записывала бы покаянные ролики с рефреном «Бес попутал». А ещё бы объяснялась, на какие шиши поехала в Куршавель – ведь не на кредит же?

В России с такого рода обратной связью пока туговато, и потому вы вместо извинений от Ивановой читаете эти строки. Вместе с тем, это как раз то, что было бы совсем не грех позаимствовать из украинской реальности, адаптировав к российской почве.

Тем более, речь идет не о рядовом бизнесмене или подсанкционном олигархе. И даже не о гражданском чиновнике. Хотя, соглашусь с Шарием и в этом, потенциальными объектами для вербовки или провокаций легко могут стать и они.

Наша ситуация уникальна тем, что в объективе – член семьи, пускай и бывший, одного из топов главного оборонного ведомства страны, уже больше года воюющего с НАТО. Хотя, если подумать, близкие люди бывшими не бывают?

Хотелось бы думать, что это обстоятельство налагает на людей чуть больше социальной ответственности. В то же время в этом допущении нельзя быть уверенным на все сто процентов. В конце концов, известная всем история про известно чьего зятя-фитнес-блогера говорит нам о том, что чем выше человек стоит по лестнице возможностей, тем большим является его отрыв от реальности, в которой обитают остальные. И тем больших пиар-усилий требует исправление ситуации постфактум, как вы наблюдаем сейчас на том же примере.

А человека, как известно, во многом делает его окружение. Даже если этот человек – при больших погонах. Неизвестно, как он себя поведет в гипотетической критической ситуации, когда на одной чаше весов будут интересы страны или той же военной спецоперации, а на другой – интересы родных и близких. В этой ситуации придется выбирать, и выбор тем мучительнее, чем меньше предсказуем его итог. И очень плохо, если в заложниках у такого выбора окажется вся страна.

В конце концов, у нас часто любят рассуждать о роли человеческого фактора в. Войне. Так вот же оно, в чисто дистиллированном виде. И, честно говоря, радует то, что речь идет пока что о человеке, которого называют «главным строителем Мариуполя». Потому что страшно представить, что было бы, иди речь о человеке, ведающем не строительными подрядами, а планированием военных операций.

Как говорится, не дай бог. Впрочем, других генералов у нас нет, как сказал бы по этому поводу товарищ Сталин. Или все-таки есть?