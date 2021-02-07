Пираньи Навального теперь грызут либерала Явлинского

07.02.2021, Москва, Елена Острякова

Основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступил с пространной статьей против оппозиционного блогера Алексея Навального и протестов, организованных в его поддержку.

Статью Явлинский опубликовал на своем персональном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«За десять лет в протестном активизме ни с точки зрения численности, ни с точки зрения характера протеста не изменилось почти ничего. И это по оптимистичной оценке. Потому что на протестные акции в Москве в январе 2021 года вышло меньше людей, чем выходило в 2011-м, 2012-м и даже 2019-м. 100 миллионов просмотров в ютюбе конвертировались примерно в 200 тысяч человек по всей стране и 20-30 тысяч в столице. По нынешним меркам для «оффлайна» это большое число. Однако этого даже близко недостаточно для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране и уж, тем более, чтобы принудить власть к мирному содержательному диалогу», – написал Явлинский.

Он считает, что протесты не явились неожиданностью для Кремля и не испуги его, а привели лишь к росту количества арестованных.

Явлинский напоминает, что Навальный получил в 2013 году условный, а не реальный тюремный срок по решению властей, которые затем помогли блогеру участвовать в выборах мэра Москвы, передав ему часть подписей муниципальных депутатов.

«Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. Как блогер-разоблачитель, «ревизорро» верхних эшелонов российской власти и бизнеса Навальный служил индикатором, позволявшим по характеру транслируемой информации судить о подковерной борьбе внутри элит», – написал Явлинский.

Вместе с тем «разоблачения Навального», по мнению старого либерала, это «продажа эмоций в соответствии с технологиями потребительской рекламы». Они разжигают в стране ненужную социальные конфликты, поскольку «люди в России беднеют не только из-за коррупции».

«Цинично использовать усталость людей, ощущение потери будущего в корыстных целях, в том числе политических. Это называется мошенничеством, и этому необходимо противостоять, несмотря на трудности и неприятные последствия.

Те политики и общественные деятели, которые сегодня опасаются попасть под каток обвинений в неподдержке протеста или рассчитывают прокатиться на этой волне, должны бы уже понять, что эта самая волна их же и смоет», – написал Явлинский.

Эта статья ожидаемо вызвала шквал агрессии в «церкви свидетелей Навального». Соратник блогера Леонид Волков, бежавший в Берлин, пригрозил сорвать голосование за «Яблоко» на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

«Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать Яблоку еще один шанс», – написал Волков в своих соцсетях.

«Говорить, что Явлинский и Яблоко – разные сущности, неправильно. Явлинский имеет сильнейшее влияние внутри партии на решения, например, кто будет выдвигаться от партии на выборах. Печально, что он стирает отличия Яблоко от других партий, где тоже есть хорошие люди, но лидеры Зюгановы», – написал другой соратник Навального Иван Жданов.

«Григорий Алексеевич бл@дь опытная, проверенная, уже заслужившая доверие. Он всех этих молодых бл@дей на пушечный выстрел к своей кормушке не подпустит», – написал профессор-навальнист Максим Миронов.

А бывший мэр Екатеринбурга либерал Евгений Ройзман заявил, что ни при каких условиях не будет выдвигаться в Госдуму от «Яблока».

«Говорят, Явлинский поел говна. Это правда?» – ехидничает либеральный блогер Илья Варламов.

«Г – кто же так подмахнет, как не Явлинский», – вторит ему журналистка «Эха Москвы» Евгения Альбац.

Сочувствующие либералам карикатуристы клеймят Явлинского агентом Кремля