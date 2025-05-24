Пираты не в состоянии заблокировать теневой флот России

Максим Столяров.  
24.05.2025 18:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нефть, Россия, Эстония


Ни западные санкции, ни пиратствующая Эстония не смогут заблокировать российский «теневой» флот.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни западные санкции, ни пиратствующая Эстония не смогут заблокировать российский «теневой» флот. Об этом...

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«У тех, кто борется с Россией, возникла идея запугать капитанов, владельцев и страховые компании [теневого флота]. Начали взрывать корабли прям в Средиземном море, в очень опасной близости от топовых мировых курортах. Один танкер был взорван прям в Усть-Луге, нефтеналивном порту.

В общем, не получилось. Капитаны не испугались, они народ наглый и смелый. Корабли как шли, так и идут. Хотя только что принят 17 пакет санкций ЕС, и туда вошло 200 наименований этих танкеров. Их продадут, на их место встанут другие, этот флот постоянно обновляется», – сказал Ширяев.

Он напомнил, что попытка Эстонии заблокировать Балтийское море не сработала.

«Корабли стали обходить эстонские воды. И тогда они предприняли попытку арестовать корабль в нейтральных водах. Так же, как взрыв «Северного потока» и взрыв танкеров, это чистый терроризм по определению, и пиратство. Тем не менее, они попробовали, капитан проигнорировал их мнение. И пока они с ним бодались, прилетел Су-35, всё сразу рассосалось.

Но главный морской фарватер выхода из эстонских портов лежит через российские территориальные воды. И когда танкер, который вёз эстонскую сланцевую нефть, шёл по этому фарватеру, его тут же остановили для проверки документов.

Так эстонцам показали, что мы в своё время заключили договор, что все идут через российский фарватер, чтобы избежать аварий. Эстонский фарватер очень опасный, там можно сесть на мель. На этом пока закончилось противостояние», – добавил эксперт.

Однако он подчеркнул, что прибалты могут выдумать новые провокации.

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