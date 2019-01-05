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05.01.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Происшествия, Россия
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Пираты захватили 23 гражданина России

В ночь на 2 января в Гвинейском заливе было совершено пиратское нападение на судно MSC «MANDY», на борту которого находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России. В результате нападения 6 россиян были похищены.

Об этом сообщает МИД РФ.

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Посольство в сотрудничестве с местными органами безопасности принимает все необходимые меры для установления местонахождения российских моряков и их освобождения.

Остальные члены экипажа находятся в безопасности на борту судна MSC «MANDY», покинувшего территориальные воды Нигерии.

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