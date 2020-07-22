Пиррова победа Лукашенко: «Газпром» поставил Белоруссию на счетчик

22.07.2020, Москва, Елена Острякова

Акционеры «Белгазпромбанка», менеджмент которого белорусские власти арестовали в июне, после чего ввели внешнее управление, предъявят иск к Республике Беларусь на 6,5-7 млрд долларов, что составляет 15 % ВВП Белоруссии.

Такой прогноз сделал белорусский юрист Юрий Гуща на сайте Kyky, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напоминает, что совместное беларуско-российское акционерное общество «Белгазпромбанк» было зарегистрировано 28.11.1997 года, и на данный момент банк на 99,9% является частной собственностью российских акционеров: ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (бывший Белтрансгаз).

«Доля Республики Беларусь в котором составляет 0,097%, что, с позиций российского законодательства и международного права, делает нашу страну так называемым «миноритарным акционером», т.е. держателем акций, величина пакета которых не позволяет напрямую участвовать в управлении банком. Тот факт, что белорусские власти недавно делегировали своего представителя в банк в рамках т.н. «владельческого надзора», не имеет никакого значения для российской и международной юрисдикций», – пишет Гуща.

По его информации, учредительным договором ОАО «Белгазпромбанк» предусмотрено право акционеров обращаться или в Арбитражный суд г. Москвы, или в международные суды, которыми могут быть и Арбитражный институт торговой Палаты г. Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) или Лондонский международный арбитражный суд (LCIA).

«Вот почему и молчит Газпром. Вот почему до сих пор молчит Газпромбанк. Вот почему молчит российское правительство как их основной акционер. Но это не молчание. Они просто уже сидят в засаде. А, сидя в засаде, громко кричать не принято. Иными словами: Газпром и Газпромбанк поставили Республику Беларусь «на счетчик»: каждый прожитый день банком вне правового поля оборачивается убытками и санкциями, и это все плюсуется и накапливается», – пишет Гуща.

Он прогнозирует, что конфликт вокруг «Белгазпромбанка» может повлечь в конечном счете утрату Белоруссией своей независимости.

«Ответственно заявляю: то, что произошло с ОАО «Белгазпробманк» 11.06.2020 и продолжает происходить сейчас, – повлечет ужасные последствия для белорусского народа и государства. Особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективах… Стороной, которой будут предъявлены требования о возмещении убытков, является наше государство – Республика Беларусь… Что будет дальше? А дальше – реальная утрата суверенитета и независимости Республики Беларусь. Беларусь будет вынуждена исполнить решения российских или международных арбитражей», – заключает Гуща.

Напомним, силовые действия против «Белгазпромбанка» позволили белорусским властям не регистрировать в качестве кандидата в президенты бывшего председателя правления этого банка Виктора Бабарико, который считался главным конкурентом Александра Лукашенко. Сейчас Бабарико находится в СИЗО.