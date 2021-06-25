Фальшивая победа Пашиняна: Почему новые внеочередные выборы неизбежны

25.06.2021, Ереван, Мирон Киров

По итогам внеочередных парламентских выборов в Армении победу одержала партия бывшего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набрав 53,92% голосов избирателей. Ее ближайший соперник – партия «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрала 21,04% голосов. Таким образом, 7% порог преодолели всего две политсилы. Однако по законам Армении партия, которая заняла третье место, также проходит в парламент. Так свое представительство получил и блок «Честь имею», набравший 5,2% голосов, по сути возглавляемый бывшим главой СНБ Армении Артуром Ванецяняном. Экс-президент Серж Саргсян вёл агитацию, но в выборах не участвовал.

Партия Кочаряна отказалась признавать итоги выборов. «Армения» заявила, что на фоне многолюдных митингов против Пашиняна такие результаты выглядят крайне подозрительно. Всего в день выборов было зарегистрировано 319 нарушений, возбуждено 9 уголовных дел, зафиксированы перестрелка, фальсификации результатов и дача взяток. О ситуации «ПолитНавигатору» рассказала известный в Ереване независимый журналист Ани Мшецян.

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«ПолитНавигатор»: Действительно ли были фальсификации и нарушения?

Ани Мшецян: Самые грубые нарушения осуществлялись в воинских частях. На некоторых кадрах, которые попали в интернет, видно, что в армии проводилось открытое голосование, то есть им давали конверт с бюллетенем №3, который они должны были бросить в избирательную урну.

Еще довольно грубые нарушения наблюдались в тюрьмах. Там также говорили об открытом голосовании, то есть, людей заставляли голосовать за действующую власть.

Также было несколько случаев, когда люди не успевали прийти на голосование по каким-либо причинам, однако позже оказывалось, что за этих людей уже проголосовали. Несколько подобных видео есть в Интернете.

Кроме того, после оглашения результатов выборов был проведен пересчет в 70 избирательных участках, и почти во всех избирательных участках победу одержала «Армения», которая является первой оппозиционной силой и второй силой в парламенте.

Также в день выборов задерживали представителей блока «Армения», особенно в Сюнике, самом оппозиционном регионе нашей страны. Членов блока привозили в Ереван и всячески пытались помешать работе данного блока.

«ПолитНавигатор»: Какова была реакция оппозиции на эти случаи?

Ани Мшецян: Как я уже говорила ранее, блок «Армения» добился пересчета голосов в 70 избирательных участках. Были сделаны соответствующие заявления, «Армения» обратилась в Конституционный суд, блок «Честь имею», который тоже прошел в парламент, также выступил с заявлением о том, что результаты выборов не соответствуют действительности, а у оппозиции забрали голоса. В ближайшем будущем одна из двух оппозиционных партий может отказаться от мандатов, однако сейчас они собираются оспаривать результаты в Конституционном суде.

«ПолитНавигатор»: На какую социальную группу в армянском обществе опирался Пашинян во время избирательной кампании?

Ани Мшецян: В настроении общества произошли определённые перемены, и на данный момент он опирается на самые низшие социальные слои, которые его поддерживает. Он пытается создать себе имидж «простого человека», старается вести себя как обычный гражданин из низших слоев общества, и люди, которые являются в чем-то ущемленными, которые не смогли ничего добиться в своей жизни, видят в Николе отражение себя, они верят в то, что кто-то из них так же, как и Пашинян, сможет добиться успеха.

Также следует обратить внимание на то, что в Ереване большинство проголосовало за Роберта Кочаряна, а вот в селах голосовали за Пашиняна.

«ПолитНавигатор»: Почему так произошло?

Ани Мшецян: Дело в том, что в селах и небольших городах люди имеют не настолько хороший доступ к информации, как, например, в Ереване. Там меньше телевизионных каналов, в основном люди смотрят государственное телевидение и поэтому не получают полный объем информации. Власть часто вводит их в заблуждение. Они легко подвергаются информационному влиянию, и если им сказать голосовать за определенную партию, они проголосуют.

Несмотря на то, что селяне и жители маленьких городов – это довольно большая масса людей, я уверена, что Пашинян не набрал 53% голосов. На мой взгляд, реально у него было максимум 35%. Если блок «Армения» добьется пересчета голосов по всей республике, я уверена, что мы увидим совсем другую картину.

«ПолитНавигатор»: В русскоязычной экспертной среде бытует мнение о том, что главным итогом выборов можно считать то, что «армянское общество простило Пашиняну поражение в войне». Так ли это?

Ани Мшецян: Нет, это не так. Пашиняна поддерживает не так много людей. Некоторые люди не пошли на выборы, потому что не было кандидата, которого они хотели бы видеть. А те, кто поддерживает премьера, не придали этой проблеме большого значения.

В целом большинство людей не простило ему поражение, потому что это была позорная капитуляция. Война шла неправильно, не было закуплено необходимое вооружение, Пашинян завел переговорный процесс в тупик. Мы считаем, что это его вина, поэтому неправильно говорить о прощении поражения. Фальсификация на выборах и некоторый процент общества, который его поддержал, создали такую иллюзию.

«ПолитНавигатор»: Помогала ли Турция Пашиняну во время избирательной кампании? Возможно, была оказана косвенная поддержка? Если да, в чём она выражалась?

Ани Мшецян: Я не видела со стороны Турции никаких заявлений относительно выборов. Можно сказать, что некоторую поддержку оказал Азербайджан, до выборов были продвижения азербайджанских войск в Сюнике, в плен попали шесть армянских солдат непосредственно на территории Армении, а вот когда началась избирательная кампания, все эти процессы были, так или иначе, приостановлены. Сложилась стабильная ситуация, на родину вернулись 15 армянских военнопленных, что тоже сказалось на настроении некоторых слоев общества.

«ПолитНавигатор»: Если оппозиции не удастся обжаловать результаты выборов, и власть останется у Пашиняна, к чему приведёт Армению политика действующего режима?

Ани Мшецян: Если честно, мне кажется, что даже если оппозиции не удастся обжаловать результаты выборов, то через год или два состоятся новые внеочередные выборы в парламент, так как политический кризис в Армении не решён.

Недовольство среди населения будет расти, а оппозиция отмечала, что борьба продолжится путём митингов. В связи с политикой Пашиняна многое туманно – будущее Арцаха (НКР), с учётом возможной демаркации границ с Азербайджаном; стабилизация ситуации внутри страны; выход из сложившегося экономического кризиса. Также не решены проблемы безопасности в Сюнике и Гегаркунике, и нет каких-то видимых решений этой ситуации.

Совершенно не ясно, что будет с переговорным процессом по арцахскому вопросу, и в каком он будет формате. Во всяком случае, особых надежд на Пашиняна у меня нет. Возможно, люди поднимутся, и новая волна акций протеста приведёт к смене власти.