Писал ли Трамп письмо Лукашенко?

04.02.2020, Москва, Елена Острякова

Не имеет значения, соответствуют ли истине слухи, распространившиеся в минувшие выходные в «Телеграмме», о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал через госсекретаря Майка Помпео секретное письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Об этом в эфире youtube-канала «ПолитВера» заявил российский публицист Александр Халдей, заявил корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неважно, было это письмо или нет, общий контекст американо-белорусских отношений продолжает сохраняться. Главная задача США – вывести Белоруссию из всех форм союзных отношений с Россией. И Европа, и США стремятся проникнуть в политическое пространство Белоруссии, которое сегодня оберегается Лукашенко. Для этого его хотят заставить дать полную свободу прозападной оппозиции. Сети созданы уже давно, люди прошли обучение на Западе. Пока Лукашенко сопротивляется», – сказал Халдей.

По слухам, Трамп в своем письме предлагал создать некий союз между Белоруссией, Украиной, Польше и прибалтийскими странами под гарантии членства в НАТО и американских инвестиции (25 млрд долларов).

«Трамп любитель блефа и яркий авантюрист. Все, что он сейчас предлагает, надо делить на два. Главное для него – нарушить монолитность союза России и Белоруссии. При этом не рвать союзных отношений, чтобы Россия продолжала экономически поддерживать Белоруссию, неся неэффективные затраты. Россия уже потратила на Белоруссию 100 млрд долларов, оставшись у разбитого корыта», – сказал Халдей.

По его мнению, Лукашенко понимает реальные интересы США, но хочет использовать американский фактор в переговорах с Россией.

«Шантаж в виде блефа все больше теряет признаки шантажа и превращается в реальную политику, поскольку Лукашенко находится в безвыходном положении. Ему делаются сладкие предложения. Он рад продемонстрировать их Путину, но сам он в них не верит, потому что понимает: все это страшно, опасно и грозит потерей власти», – сказал Халдей.

При этом он не исключает, что Трамп теперь захочет лично встретиться с Лукашенко.