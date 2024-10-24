«Писал «Слава Украине»? До свидания!» – кого пограничники разворачивают  в Шереметьево

Граждане Украины, стремящиеся въехать в Россию, напрасно считают, что, стерев всё со своего телефона, они не дадут возможности российским пограничникам выяснить симпатию к бандеровским идеям в недалеком прошлом.

Об этом в эфире видеоблога «Лука Ебков» заявил российский эксперт в области информационной безопасности Сергей Трухачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, меры безопасности, которые использует Россия в аэропорту Шереметьево, превосходят даже западные аналоги. Они максимально настроены на то, чтобы отсечь и сделать невозможным попадание в РФ нежелательного контингента.

«Там есть целый алгоритм методов, комплексов программного обеспечения. Я не буду раскрывать все детали – я скажу, что возможности, которые у них есть, превосходят зачастую даже многие западные спецслужбы. Действительно, в Шереметьево стоит просто первоклассные системы по определению нежелательных пассажиров, которые хотят пройти на территорию нашей страны. Есть один очень интересный лайфхак, он публиковался в открытом доступе, и можно про него открыто рассказать, – когда сотрудник службы безопасности попросил у человека телефон и определенное слово ему нужно было посмотреть, вводил он или нет. И когда он начал вводить первые буквы, Т9 предложил это слово. А второе – если ты это слово укажешь и поставишь пробел, то Т9 тебе предложит второе слово, которое чаще всего ты использовал с этим словом. То есть, он предложит по алгоритмам твоих переписок. Да, комплесы там хорошие, и могут они действительно многое, поэтому враг не пройдет… Есть отличное выражение: «Интернет помнит все», а для тех, кто думает, что это не так – удачи», – заявил Трухачев.

Он подчеркнул, что не бывает безопасных мессенджеров и клиентов ВПН.

«Главный тезис, который наши зрители должны запомнить – если вы пользуетесь каким-то сервисом, и он бесплатный, то прибыль этого сервиса с вас – это ваши данные, которые потом перепродаются, используются ими самими. И ничего безопасного и бесплатного нет. Бесплатный VPN забудьте, не пользуйтесь, если вы заботитесь о своей безопасности. Если вы ведете обычную жизнь, ничем не занимаетесь в тех сферах, где есть безопасность – пользуйтесь, пожалуйста. Но если вы заботитесь о своей безопасности – нет, бесплатный VPN – точно нет», – отметил эксперт.

«Наиболее надежный же в плане безопасности данных, по мнению Трухачева, телефон на базе операционной системы IOS.

«Андроид» всегда хуже был. То есть эта история, когда «Айфон» выбирают исключительно потому, что он надежнее и безопаснее – это действительно так. Потому что если ты возьмешь любой криминалистический комплекс, возьмешь какой-то «Сяоми» и «Айфон», то «Айфон» всегда будет обладать гораздо большей крипто-стойкостью. Взломать последние «Айфоны» – это прерогатива высшего эшелона. И то, это не всегда гарант. Даже криминалистические комплексы, российские, не все ломают. Один известный безопасник сказал, что проще взломать человека, чем телефон. Когда мы слышим, что взломали «Айфон», зачастую это не «Айфон» взломали, это взломали человека», – резюмировал специалист.