Писатель-футуролог прогнозирует госпереворот на Украине

Если собрать воедино главные факторы событий прошлой недели на Украине, то всё благоприятствует условиям для смены киевского руководства – от ситуации на фронте и «ненужной» мобилизации, до перестановок на пропагандистском поле и крушении вертолёта с верхушкой МВД.

Об этом на канале «Социософ» заявил российский публицист, футуролог Сергей Переслегин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его словам, произошёл определённый переход через критическую точку, и за неделю изменилась фаза конфликта. Писатель отметил, что освобождение Соледара, даже если оно приведёт к взятию Артёмовска – это большой тактический успех, меняющий ситуацию на фронте, но не стратегическая победа. Однако важно то, что произошло «вокруг фронта».

«Во-первых, пришла информация с далёкого от Соледара Запорожского направления о том, что прекратились все признаки подготовки наступления, более того, противник находится в жёсткой обороне, и эта оборона плохо реагирует даже на минимальное прощупывание. Второе, совершенно неожиданно украинские СМИ начали обсуждать тему возможного полного окружения украинских войск в Донбассе. Напоминаю, что в конце февраля-начале марта прошлого года мы тоже говорили об этом много, и тогда это казалось более реалистичным, сейчас в условиях позиционной войны сам разговор на эту тему означает, что нет ощущения прочности фронта», – сказал Переслегин.

Также он обратил внимание, что на этом фоне Украина объявила чуть ли не тотальную мобилизацию: лица, даже не получившие повестки, должны явиться до 31 марта на призывные пункты, жёсткие требования к работодателям отозвать всех с командировок, сообщить данные о всех скрывающихся и т.д.

«В принципе, техника понятная – это где-то конец 1943-начало 1944 года в Рейхе», – отметил писатель.

Что касается поступившей информации о вооружениях, которые получила Украина от стран Запада – «это не то чтобы мало, но совершенно точно это не решает проблему».

«Того, что переброшено, всего вместе, это где-то танковый механизированный корпус, приблизительно на цифру прошлой войны. Это много, даже очень прилично, но это явно не позволяет вооружить всю страну, которую сейчас пытаются призвать, даже если предполагать, что из того, что переброшено, ничего не уничтожено вообще. И тогда я задаю простой вопрос. Понятно, что они не идиоты, по крайней мере, не в большей степени, чем мы. То, что приказ о тотальной мобилизации будет крайне негативно воспринят в обществе, да ещё и с пунктами, типа явки даже при отсутствии документов, ответственность работодателей, это явно крайне непопулярный приказ в любом обществе. При этом пользу тоже особо принести не может, потому что Украина всё ещё решает вопрос с тем, кто был призван раньше. Тогда вопрос – зачем? И это первый вопрос, который мы ставим», – подчеркнул Переслегин.

Следующим вопросом он поставил «неожиданный уход» с поста советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сказал то, «чего говорить нельзя», прекрасно понимая, что он делает.

«Вопрос заключается не в личной дилемме Арестовича, а в том, что найти ему замену Украина не сможет. Этот человек убран, следовательно, качество пропаганды резко ухудшится, это не так важно. Гораздо важнее другое – зачем это сделали? Сейчас происходит слом [медийного] ритма», – объяснил писатель.

Третьим ключевым событием он назвал падение вертолёта с верхушкой МВД Украины, и реакция на него «хуже некуда» – обвинить во всём Россию, «смешно и глупо». Писатель напомнил, что есть закон, запрещающий такие полёты над населёнными пунктами.

«Первое, это крупная катастрофа, второе – с огромными разрушениями и гибелью детей. Как правило, именно катастрофы являются маркером изменения ситуации с точки зрения теории информации. Это означает, что украинский голем перестаёт удерживать ситуацию. Я сейчас рассматриваю версию, что вертолёт упал сам, хоть это не очевидно. Но есть ещё один важный момент – кризис в МВД Украины, а при гибели руководства он возникает неизбежно», – отметил Переслегин.

Он предложил, собрать перечисленные пункты и сложить их в вопрос, кому это выгодно. Публицист предположил, что ожидаются сильные перемены в украинской политике, вплоть до смены руководства.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«И тогда новый пришедший руководитель, условный Залужный (не имея в виду конкретного человека), прежде всего, отменит тотальную мобилизацию, во-вторых, сменит риторику на международной арене. И, в общем, есть большие шансы, что эта смена власти будет воспринята на Украине крайне позитивно. То есть все факторы, которые мы осветили, могут иметь предположение заговора с целью изменения руководства Украины. В это укладывается и ситуация на фронте, и переход везде, где только можно, к обороне нужной части, которой более или менее можно доверять в случае гражданского конфликта, и гибель мвдшников. Понятно, что в этом случае они не поддерживают данный переворот. И эта странная ситуация – с никому не нужной тотальной мобилизацией. И смена Арестовича в данный момент тоже хорошо в это вписывается. Да, это может быть случайными совпадениями, а может и не быть», – заключил Переслегин.