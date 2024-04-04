Русский культурный код – не менее мощное оружие, чем беспилотники и тепловизоры, поскольку без него русский перестанет быть русским, и ему не за что будет сражаться.

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культурная среда и русский культурный код» заявил писатель-историк, драматург, автор политических биографий Святослав Рыбас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам напомню или сообщу статью Макфола – это бывший посол Соединённых Штатов в России. В журнале Госдепа он написал, что наша политика, в смысле штатская, должна сводиться к тому, что мы должны русских нацелить на Путина. То есть, проблема русских в России ими сформулирована давным-давно. Второе. Я – донецкий человек, который там родился, там у меня два десятка могил. И про Донбасс я написал даже книгу «Замечательные донбассовцы». И там в предисловии указал, что по Гумилёву пять зон пассионарности – это Питер, Москва, Урал, Донбасс и Кавказ. Вот эти зоны пассионарности. Но у нас есть зоны подавленности, и это совершенно совершенный факт. И зоны, где русское население выдавливается, это тоже факт», – отметил выступающий.

По словам драматурга, для начала нужно ответить на вопрос, кто виноват в том, что русские на Донбассе гибли на протяжении 8 лет, и сейчас гибнут на Белгородщине и Брянщине.

«Сейчас в Донбассе активно обсуждается вопрос, кто виноват в том, что восставший в 2014 году Донбасс так долго не получал поддержки, что люди там гибели? И сейчас эта гибельность распространяется на другие территории. Это вопрос, который не касается военных каких-то решений, а, прежде всего, ментальных решений. И моё личное ощущение, что наша государственность сейчас стоит перед очень тревожным рубежом. Зная какие-то американские исследования, например, стратегию цеэрушного агентства Stratfor от 2016 года до 2026 года. Они прогнозируют нам очень тяжёлое положение, даже не буду формулировать. Поэтому сейчас наши усилия, это не только геликоптеры или там летающие тарелки – это, прежде всего, наш культурный национальный код. Это наше спасение или же, если это не будет реализовано, колоссальная проблема», – заключил Рыбас.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.