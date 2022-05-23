Новости Украины

Если украинцы после войны будут писать о своих подвигах, то тематика русской литературы будет – посыпание головы пеплом.

Об этом говорили участники форума «СловоНово», проходившем в Тель-Авиве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восприятие русской культуры в мире идёт через XIX век, начало XX. Это музыка, великая русская литература. Но сколько людей в России прочитали Толстого, когда он написал свои книжки? Я не знаю точно статистику, но я допускаю, что речь идёт о небольшом количестве процентов от всего населения. Поэтому представлял ли Толстой население России в то время, я очень сильно сомневаюсь. Да, Петербург, Москва – и ещё в губерниях была прослойка читающих людей. Тем не менее, мир почему-то связывает великую русскую литературу с несколькими именами, которых в России прочитали тогда очень-очень мало. В этой связи нужен ли был русскому народу Толстой, это такой же вопрос, как сейчас: нужны ли русскому народу Шишкин или Сорокин. Кому-то нужен, кому то нет», – заявил коллекционер, меценат, предприниматель, основатель благотворительного фонда Tsukanov Family Foundation Игорь Цуканов, который почему-то упустил тот факт, что в отличие от времен Толстого, сейчас население России поголовно грамотно и, несомненно, культурнее.

Покинувший Россию писатель Михаил Шишкин поделился соображениями, какая литература будет после окончания СВО РФ на Украине.

«Есть молодые люди, которые сейчас там воюют. Вот они придут и напишут, и русские, и украинцы, и те, кто с этой стороны окопов, и те, кто с той стороны линии фронта. Они будут писать о преодолении. Это будет их спасение культурой, спасение литературой их самих, от этого чудовищного опыта, который у них был, и преодоление чудовищной раны, лечение этой раны, которая останется. Это будет разная литература. У украинцев это будет литература о том, как они воевали за честь и достоинство своё, становление новой свободной страны. А у русских, я очень надеюсь, будет литература с вопросом – а почему мы фашисты? Я очень надеюсь, что будет такой гениальный роман, который объяснит, почему мы фашисты, и почему мы не должны быть фашистами», – бредил Шишкин.