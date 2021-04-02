Писатель на примере Гагарина объяснил, почему советский проект не был абсурдом

02.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Советский Союз не был для страны потерянным временем, что доказал полет Юрия Гагарина в космос.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в интервью «Известиям» заявил российский писатель и литературный критик, лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин, отвечая на вопрос, можно ли считать полет Гагарина оправданием «советского проекта».

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«Cоветский проект» задумывался как модернистский: изменение мира к лучшему на основе научных данных. Издержки для граждан оказались крайне высоки, нельзя оправдать истребление людей. Многие сегодня уверены, что советские 70 лет – это потерянное время, абсурдный эксперимент. Однако факт, что СССР удалось осуществить жизненно важную догоняющую модернизацию и обеспечить себе суверенитет. И вершиной, акме этого стало 12 апреля 1961 года. И если вы имеете хоть какое-то отношение к СССР, то вам есть чем гордиться», – ответил Данилкин.

«Советский период никакой не абсурд – 12 апреля тому идеальное доказательство: мы до сих пор являемся не просто формальными наследниками, но бенефициарами деятельности Королева и Гагарина. «Их», ставшее «нашим» 12 апреля позволило человечеству сделать огромный шаг в сторону космического «запасного выхода», который – не надо быть Гретой Тунберг, чтобы понять это, – рано или поздно понадобится», – говорит писатель.

Впрочем, далее он снова добавил негативных оценок в адрес СССР.

«Разумеется, кроме радужной стороны у этого триумфа были и менее приятные: например, именно успех в космосе позволил руководству СССР отвлечь внимание от жестокого, по-живому, разделения Берлина на два города летом 1961-го. И это тоже часть истории Гагарина, не вычеркнешь», – резюмировал Данилкин.