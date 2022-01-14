Писательница Забужко: Хрущевскую оттепель сделали бандеровцы

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Новости Украины

Украинские националисты якобы оказались для СССР непобежденным врагом, чего в современной России им не могут простить по сей день

Об этом в эфире телеканала «5» заявила пропагандирующая русофобию украинская писательница Оксана Забужко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не в этом 60-е были, не в том оттепель, что клубы творческой молодежи партия позволила, а в том, что роспуск ГУЛАГа и 15 миллионов узников возвращается из небытия, переворачивается абсолютно картина мира. А несколько сотен абсолютно всемогущих чекистов идут в тот самый ГУЛАГ за злоупотребление социалистической законностью. То есть это переворот всей этой системы власти», – считает Забужко.

«Это то, что пытается сейчас Путин сделать с приближёнными – весь этот чекистан, нынешняя Российская империя, которая лишилась уже партийного контроля, где все эти органы возвращают себе былое всевластие и боевую мощь, вот они сейчас возвращаются к Сталину, они сейчас изживают последствия той самой нежеланной оттепели», – утверждает русофобка.

«Это всё сделали, цитируя Солженицына, всю эту революцию сделали бандеровские этапы. Отсюда безумная ненависть современной российской пропаганды к бандеровцам и советской также. Как к тому самому непокорённому, непобеждённому врагу. И это тот опыт, который нам нужно осознавать и понимать: это сделали мы», – уверяет Забужко.

Примечательно, что Забужко, сегодня рассказывающая про угнетение украинцев в СССР, ранее прекрасно сотрудничала с советской властью, издавала книги, была членом Союза писателей и даже состояла в КПСС.