«Пишите в спортлото» – во Львове ответственность за Волынскую резню свалили на Третий рейх

Тарас Стрельцов.  
12.07.2025 18:20
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В массовой казни поляков в 1943 г., более известной как «Волынская резня», виноваты не бандеровские палачи, а их покровители гитлеровцы.

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В массовой казни поляков в 1943 г., более известной как «Волынская резня», виноваты не...

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«С позиции международного права, ответственность за что угодно, что происходило летом 1943 года на территории нынешних Ровенской и Волынской областей Украины, несло то государство, которое проводило там оккупационную политику. А это был великонемецкий рейх, как он себя тогда называл, großdeutsches reich.

Соответственно, все события там, поддержание правопорядка, защита местного населения – всё это было ответственностью немецкой военной и гражданской администрации. Соответственно, любые упрёки к негосударственным украинским структурам, которые якобы там за что-то отвечали – это просто словесная эквилибристика», – вещал Михальчишин.

При этом он призвал отказаться от терминов как «Волынская трагедия» и проч., поскольку это была «польско-украинская война».

«Поляки её начали в 1941-42 гг. на Холмщине и проиграли в 1943 году на Волыни. Фокус внимания должен быть смещён на термин «вторая польско-украинская война», потому что первая была в период 1918-1919 гг.», – рассуждал бандеровец.

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