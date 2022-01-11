Пискорский ответил Сикорскому на угрозу «ударить по яйцам» Россию

Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам».

Об этом он написал в своем «твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уясните это в России раз и навсегда, на понятном вам языке. Мы не ваши сироты, потому что вы не были нашим папой. Скорее, серийный насильник. Вот поэтому по вам не будут скучать. А если попробуете еще раз, то получите удар по яйцам», – написал Сикорский.

Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

«Сикорский известен разными скандальными высказываниями. Несколько лет назад он сравнивал отношения Варшавы с Вашингтоном с определенном видом секса. Его последние выпады в адрес России говорят о том, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения, либо у него случился плохой день.

Этот политик далеко не глуп, тем более жаль, что он умудрился так опозориться. Думаю, не стоит обращать внимание на его активность в социальных сетях», – прокомментировал «ПолитНавигатору» эскападу Сикорского польский политолог Матеуш Пискорский.