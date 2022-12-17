Пискорский рассказал о тотальном беспределе польской цензуры

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Вопреки всем европейским стандартам, с первого дня СВО на Украине в Польше, помимо российских государственных СМИ, заблокировали и польские медиа, мнение которых не совпадает с нынешней политикой страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемая превентивная цензура. Вы, наверное, лишали о том, что многие из российских СМИ, в частности те, которые связаны так или иначе с государственными структурами, были заблокированы, доступ к ним был заблокирован польскими властями, но я думаю не все слышали о том, что ряд польских СМИ, в том числе интернет-порталы, на которых публиковались статьи, материалы, которые не совпадают с нынешней политикой Польши, тоже были заблокированы, сразу после начала СВО», – заявил Пискорский.

Он подчеркнул, что по польскому законодательству спецслужбы вправе решать на свое усмотрение, что грозит национальной безопасности Польши, а что нет.

«Существует закон, по которому спецслужбы не обязаны никому ничего объяснять. Более того, все это делается во внесудебном порядке, так что вы не можете даже по польскому закону обжаловать данное решение. Конечно, это не соответствует европейским стандартам, другим общим стандартам, свободы СМИ, свободы слова. На эту тему высказывались некоторые из оппозиционных депутатов здесь в Польше, были депутатские запросы, но польский закон на данный момент позволяет заблокировать доступ к разным сайтам, которые считаются угрозой национальной безопасности Польши. На данном этапе, что является национальной безопасности Польши, решает не суд, где можно высказать свое мнение, а решают спецслужбы, не уведомляя никого», – отметил польский политолог.