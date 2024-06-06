Пискорский: Запад и Польша строят новую глухую «Беловежскую стену»

Управляемая коллективным Западом Польша усиливает политику распространения русофобии на собственных граждан, добавляя к враждебному российскому образу ещё и белорусскую угрозу.

Об этом в интервью ИА «Белта» заявил кандидат политических наук, экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллективный запад, под воздействием которого находится Польша, решил построить новую «Беловежскую стену» на польско-белорусской границе, чтобы полностью изолировать поляков от возможности любого путешествия в Белоруссию, в Россию – это касается и Калининградской области. Этот железный занавес на таком символическом политическом уровне создается довольно активно на протяжении последних лет.

Есть явление, которое некоторые политологи определяют как секьюритизация политики. Чтобы произошла вот эта секьюритизация публичного, информационного пространства, нужно убедить людей в том, что существует реальная угроза их безопасности. Именно этим занимаются политический класс Польши и других стран Запада на протяжении многих лет. Создание этого образа российской угрозы сначала, сейчас к этому добавляется ещё и белорусская угроза», – рассказал Пискорский.