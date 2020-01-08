08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Пискун не исключает вооруженный штурм Рады прокурорами и ветеранами МВД

На Украине начались массовые увольнения работников генпрокуратуры и министерства юстиции, что может привести к вооруженному противостоянию в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший генеральный прокурор, юрист Святослав Пискун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас министерство юстиции всех увольняет, прокуратура всех увольняет. Я думаю, будут увольняться 50% госслужащих, и, я думаю, это будет не совсем законно, примут какой-то переходной закончик. Будут иски, суды. Будет бардак, много недовольных.

Я не знаю, до какого противостояния это дойдёт. Возьмутся ли прокуроры за своё табельное оружие, и пойдут ли завтра штурмовать Верховную раду – я не знаю. Я не буду их просить это сделать, наоборот, буду просить «не делайте этого». А вот что будут делать пенсионеры МВД – я тоже не знаю. У них ещё есть что кушать, а что будет завтра – мы не знаем», – возмутился юрист.

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