Письмо из Киева: «Плюнул в морду той свинье Пете, в его планах произошел сбой»

14.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Вынужденный покинуть Киев после победы Евромайдана известный блогер Андрей Селезов на условиях анонимности опубликовал письмо своей знакомой, остающейся в столице Украины. Женщина рассказывает о ситуации, в которой оказались русские на пятом году после победы Евромайдана.

«…Отчаяние и неверие есть один из самых главных христианских грехов. Думаю, что защитники Москвы в 1941 году, хоть и были в основной своей массе атеистами, но в душе верили, что они победят, и что правда на их стороне.

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А сейчас на территории Украины такими же защитниками по воле судеб, стали как раз православные верующие. Кто знает, может это и есть миссия Православной Церкви нашей эпохи. Но они держатся стойко, чем несомненно вызывают уважение и развеивают мифы о «жирных попах», да еще и «московських». (укропропаганда очень любит этот термин)

Да, за годы постмайданной эпохи, по настоящему, из тех кто остался тут, кроме Олеся Бузины, противостоит системе только Блаженнейший митрополит Онуфрий. Лично я его сильно зауважала. Плюнул в морду той свинье Пете, собрал синод и постановил оставаться верными своей Церкви. И в планах Пети пошел сбой, хотя он все равно создал новую церковную гибридную структуру. В наше время вообще все гибридное.

Что теперь? В политике ничего не поменялось, эта система идёт к тиранической форме управления, основанной на терроре. Все будет подавляться и преследоваться.

Экономика постепенно падает, треть населения на заработках. Так она и будет держаться, за счет МВФ и заробитчан. Кто знает, может быть, техногенные катастрофы быстрее бы разрушили этот строй, но в СССР все делали на совесть.

В Киеве уже треть или половина населения поставила бойлеры, из-за отсутствия централизованной горячей воды. Думаю, и с отоплением со временем будет что-то в этом же роде (буржуйки, котельные в старых домах в подвалах?). Избавятся от советского наследия наконец-то. С канализацией сложнее, разве что поставят во дворах нужники.

Гуманитарная ситуация предельно кризисная с точки зрения Русского мира. Даже больно писать об том. Все русское уничтожается, книг в магазинах больше нет, даже книжный рынок Петровка полупустой, штрафуют за продажу книг на русском, стукачи шастают между рядами высматривают. Можно купить пока еще бу, старые книги и я стараюсь всегда покупать.

Дети на русском писать вообще не умеют, даже в восточных областях, поколение за поколением с каждым годом попадает в эту систему.

Пока каноническая Церковь стоит непоколебимо, за исключением некоторых перебежчиков. Но трудно сказать сколько народу перебежит в новую церковь Варфоломея, это будет видно в течении года и скорее всего будет совпадать с географическими линиями – Западенщина, Центр, Волынь и тд. Чем восточнее, тем больше приходов МП останется. И одно в Церкви говорят – отделятся раскольники, станет чище.

Сейчас Петя отбирает Почаевскую Лавру, потому что там меньше поддержки населения. К сожалению она находится в самом тылу врага. Власти отбирают ее как заповедник, музей, прекращают аренду, а потом отдадут варфоломеевцам.

На очереди Киево-Печерская Лавра, и это печально, потому что это сакральное место всего русского Православия, что бы там не говорили про Севастополь. Все равно это будет очень болезненный удар.

Но интересна философия священников. Вчера говорила с нашим батюшкой и он сказал, что Лавра, мол, и не такое переживала и много раз бывала в руках врагов, но все равно возвращалась к нам.

Между прочим, он не впадает в панику, а совсем наоборот – расширил церковь и вчера открыл новую пристройку, теперь храм увеличился почти на треть. Люди тоже чувствуют уверенность своих священников и не паникуют. Но на самом деле он говорит, что события могут ухудшаться, ведь Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП на церковь – «Русскую» и через три месяца она должна сама переименоваться. Иначе ее не зарегистрируют, и она будет считаться незаконной на территории Украины.

Пока решено оформлять церковные общины. Батюшка соберет подписи под оформленными юристом документами о наличии церковной общины. Текст примерно такой (со слов): Мы, церковная община, храм такой-то, доводим до ведома государства, что мы существуем и просим не трогать нашу общину в соответствии с правами конституционными, где Церковь отделена от государства.

Примерно такие будут действия всей УПЦ МП. Теперь массовые акции не принесут весомого результата, только в случае прямого нападения на храм и попыток силового захвата. Так было в Житомире (со слов), где местный городской совет принял решение отобрать местную церковь, но собралось много прихожан, и у настоятеля была такая бумага о церковной общине. А эти привезли два автобуса с рейдерами – типа они и есть община этого храма. Такая вот примерно схема действия власти.

Еще один путь давления на церковь – СБУ. Вызовы, допросы, обыски священников.

Находят какие то бумажки, книжки и обвиняют в антиправительственной деятельности. В нашем храме пересмотрели всю библиотеку и убрали всех советских авторов, запомнила Ольгу Форш, Николая Островского и т.п. Также книги о Российской империи. Сожгли часть этих книг в печке. Классику (Пушкина, Тургенева пока оставили). Но тенденция такая, что книги на русском тоже будут считаться «продуктом врага».

А ведь на самом деле, УПЦ МП все эти 5 лет вела примирительную политику к политике власти (украинизировалось, посылала помощь в АТО, благословляла вояк), шла «в тренде», как говорят. Но все это не помогло. При этом УПЦ достаточно самостоятельна и независима от РПЦ, и они бы хотели (со слов) еще большей самостоятельности. Но в теперешней ситуации это сложно. Какой из этого вывод – мелкое предательство не спасает от нападения идеологического врага. Православие всегда было ненавистно западному миру, и никто не посмотрел на мелкое пресмыкательство УПЦ, когда вопрос стал о ликвидации канонического Православия на территории Украины…

Еще хотела давно написать о менталитете украинцев-малороссов (униатов галичан я вообще считаю скорее частью западного мира) и их отношении к Церкви. Как представители сельской, а, значит, консервативной и малообразованной части общества, они склонны к сохранению традиций и устоев своих предков. А Православие к ним как раз относится, поэтому новая церковь у многих вызывает подозрения (и обоснованное) на уровне подсознания. С другой стороны, власти зомбируют население, что УПЦ – агенты Кремля, что теперь у нас будет своя украинская церковь. Тут у населения происходит когнитивный диссонанс, – бабуси и дидуси ходили веками в ту церковь, а теперь ее запрещают и меняют на новую. А що воно за нова церковь така?

Население юго-востока не такое сельское и не такое консервативное, для них УПЦ МП – последний оплот Русского мира.

И у них вообще ничего больше не останется, если погибнет Церковь. При этом, они не такие верующие и не так рьяно исполняют все церковные ритуалы.

Выводы все те же – нельзя терять юго-восточную, левобережную часть Украины, приближающиеся выборы могут усугубить ситуацию, она и так за последние месяцы сильно ухудшилась.

Напоследок: сейчас храмы УПЦ МП – последнее место на Украине, где звучит русская речь (на улицах и в семьях, конечно тоже).

Разговаривала с нашим настоятелем. У него интересные маркеры происходящих событий. Вместо политологов – мощи святых.

Он сказал, что в Лавре есть мощи (череп) Климента I, папы Римского бывшего, и тот череп в плохие для Церкви времена усыхает и чернеет, а в хорошие – мироточит. И сейчас он тоже мироточит, но слабо. Значит, никаких трагических событий не должно быть.

Еще сказал, что Петю не выберут, а другой президент от Церкви отстанет. Хотелось бы верить», – рассказывает киевлянка.

«Прошу воздержаться от хамских и ехидных комментариев. Человек живет ТАМ, и практически никто в России не понимает, каково это на самом деле», – комментирует Селезов опубликованное письмо своей знакомой из Киева.