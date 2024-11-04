Писториус: «Ахтунг! Войска Ким Чен Ына уже на месте, конфликт становится глобальным!»

Боевые действия на Украине ни в коем случае нельзя воспринимать как региональный конфликт.

Об этом в ходе выступления в Вольфенбюттеле заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние новости о том, что северокорейские солдаты могут и будут поддерживать российскую войну – они уже там, на месте. Это ещё раз показывает, насколько беспринципен и безгранично расчетлив Путин, без учёта дальнейших глобальных конфликтов, которые это может вызвать.

Взгляните на воображаемый глобус: если мы считаем, что война против Украины является региональным европейским конфликтом, то это опасно неверное предположение. Это уже давно очаг международных кризисов и нарастающих конфликтов.

Напряжённость между Южной и Северной Кореей продолжает расти – и только усиливается последние месяцы, благодаря роли КНДР в качестве поставщика боеприпасов, а теперь и солдат из Северной Кореи в Россию.

КНДР вмешивается в войну, и не только это. Она с Россией заключает пакт о взаимопомощи, в случае нападения на каждую из стран. То есть любой конфликт на Корейском полуострове или в любом другом месте на Дальнем Востоке может немедленно привести к расширению этих конфликтов!

Мне не нужно освещать роль Ирана в вопросе поставок оружия России, с одной стороны, а с другой – в качестве зачинщика беспорядков и агрессора, стоящего за посредниками на Ближнем Востоке. Всё это можно продолжить, чтобы посмотреть, насколько конфликты в мире сегодня взаимосвязаны», – развел агрессивную пропаганду Писториус.