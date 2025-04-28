Писториус недоволен планом Трампа и обещает Украине помощь воевать и дальше

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В эти дни, которые у Трампа называют «ключевыми» для мирного процесса и ждут от Киева окончательного ответа на свои предложения, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого общественного вещателя ARD обещает, что Германия и дальше будет оказывать Украине военную помощь, даже если такая поддержка США будет прекращена. Тем самым ФРГ, по сути, провоцирует Зеленского на отказ от мира и продолжение военных действий.

Писториус напомнил, что военная поддержка Украины четко прописана в коалиционном соглашении, на основании которого в ФРГ сейчас формируется правительство, где он, вероятно, снова займет должность министра обороны.

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«Среди прочего этот документ предусматривает всестороннюю поддержку Украины для ее эффективной защиты от российского агрессора и отстаивания своей позиции на переговорах», – говорится в материале ARD.

«Всем должно быть понятно: речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о нашей безопасности и мире в Европе. Если Украина падет, если Путин выиграет эту войну в смысле оккупации Украины, или даже если только в значительной степени, то это будет максимальной угрозой для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия», — сказал Писториус.

Также Писториус критически оценил опубличенный на прошлой неделе мирный план Трампа. По его словам, «То, что содержится в этом предложении, Украина могла бы получить и сама год назад путем капитуляции».

«Украина понимает, что устойчивый мир с Россией может быть связан с потерей некоторых территорий», – добавил Писториус в интервью ARD. Но, по его словам, эти потери не должны быть столь масштабными, как в последнем предложении Трампа.

По его мнению, американское предложение не несет выгоды для Украины, а возможные территориальные уступки следует рассматривать в связи с гарантиями безопасности для будущего Украины, поскольку ( прямая цитата) – «обещания России ничего не стоят».

Интересно, что несмотря на горячие призывы к Украине не принимать мир от Трампа и драться дальше, Писториус признает нежелание немцев ремилитаризироваться по планам будущего правительства:

«В то время как коалиционное соглашение предусматривает дальнейшую поддержку Украины, возвращение к призыву на военную службу пока не планируется. Потому что у нас нет возможностей, чтобы призвать целый класс молодых людей. Казарм и инструкторов нет, денег пока не хватает», — посетовал министр.

Тем временем, согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году мировые расходы на военные цели достигли рекордных $2,7 трлн.

Это на 9,4% больше, чем годом ранее, и является самым резким ростом с момента окончания холодной войны, причем тенденция к увеличению расходов на оборону наблюдается уже десять лет подряд, говорится в докладе.

Наибольший рост зафиксирован в Европе и на Ближнем Востоке – это прямое следствие войны на Украине и конфликта в секторе Газа.

В частности, значительно увеличились военные расходы Германии, достигнув в прошлом году отметки в 88,5 млрд долларов , что на 28% выше, чем годом ранее. Теперь ФРГ по размеру военного бюджета занимает четвертое место в мире после США, Китая и России.

Рекордные расходы на оборону были также зафиксированы на Украине, которая в прошлом году выделила на войну 34% своего ВВП (для сравнения: Германия – около 2% ). Россия в прошлом году довела свои военные расходы до 7,1% ВВП, что составило 149 млрд долларов — это на 38% больше, чем годом ранее.

Мировым лидером по военным расходам остаются Соединенные Штаты, увеличившие их при “миротворце” Трампе на 5,7% до 997 млрд долларов . Это составляет две трети всех расходов стран НАТО и более трети общемировых военных расходов в 2024 году.