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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Пить по-новому: ВСУ отказались от металлических фляг

Украинская армия откажется от традиционных металлических фляг и перейдет на новые фляги для воды из пластика, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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“Сегодня армейская фляга находится на вооружении многих армий мира и является предметом индивидуального снаряжения военнослужащего. Украинская армия до сих пор использует металлические фляги, которые разрабатывались еще в советское время”, – говорится в сообщении.

Фляга сделана из легких термопластичных материалов, а также пластиковые материалы не будут содержать никаких вредных веществ. Новинку для украинского войска можно ожидать уже во второй половине этого года.

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