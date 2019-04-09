Пить по-новому: ВСУ отказались от металлических фляг

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинская армия откажется от традиционных металлических фляг и перейдет на новые фляги для воды из пластика, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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“Сегодня армейская фляга находится на вооружении многих армий мира и является предметом индивидуального снаряжения военнослужащего. Украинская армия до сих пор использует металлические фляги, которые разрабатывались еще в советское время”, – говорится в сообщении.

Фляга сделана из легких термопластичных материалов, а также пластиковые материалы не будут содержать никаких вредных веществ. Новинку для украинского войска можно ожидать уже во второй половине этого года.