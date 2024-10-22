«Питаются просрочкой и не моются»: скандальные подробности о быте ВСУ на фронте

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 13:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Солдат ВСУ кормят просроченными продуктами и разрешают отправиться в тыл помыться раз в несколько недель. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской пропагандистки Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё больше и больше приходят сообщений о том, что очень плохое питание, что очень плохое снабжение, о том, что элементарные бытовые нужды решаются самими солдатами и военнослужащими. То есть помыться – это они уезжают «в санаторий». Кому везёт, уезжает на 2-3 дня за 2-3 недели. Даже понятие постираться – оно отсутствует как таковое», – сказал Василенко.

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Солдат ВСУ кормят просроченными продуктами и разрешают отправиться в тыл помыться раз в несколько...
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«Дошло до того, что один из моих авторов, прислал мне банку консервов, которые им дали, говорит – она взрывается не хуже РГД. Потому что срок годности, там написано, неделю до конца реализации. А второй мой корреспондент, говорит: «Я давно питаюсь за свой счет. Иначе была бы язва желудка, а то присылают просроченные продукты». Это человек третий год на передовой», – добавил профессор.

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