Питер и половина Москвы не смогли сбежать на Украину из-за Путина

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Войну в Донбассе развязал не Турчинов, а Москва. Крым вошёл в состав России не в результате референдума, а был «оккупирован».

Всё это устроил Кремль, чтобы россияне из зависти массово не побежали в процветающую и независимую страну победившего майдана.

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Об этом в ходе дискуссии на канале «SobiNews» заявил главарь украинской нацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Майдан можно любить или не любить, это было просто протестное движение, но фактически это было движение за независимость Украины. Россия обязана была оккупировать Крым, потому что она понимает, что дальше тогда придётся отвечать за Кубань.

Более того, если рядом с Россией будет независимое, нормальное государство, которое даже сейчас, в военных условиях, умудрилось получить, блин, независимую церковь – это просто пи#дец, умудрилось получить безвиз с ЕС, даже я этого не ожидал, хотя я оптимист. Представьте, если б не было военных действий, что бы тут было! Сейчас бы просто весь Петербург сюда переехал жить, половина Москвы – всё, России ничего бы не оставалось, остались бы только болота, ядерное оружие и китайцы», – бредит Карась.