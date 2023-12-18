Питерская полиция отказалась ловить украинских диверсантов

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Украинские диверсанты залили монтажной пеной и измазали экскрементами входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина.

Сапонькову украинцы еще и позвонили и попытались поиздеваться, но безуспешно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военкор, находящийся в зоне СВО, назначил им свидание в Киеве.

Однако петербургская полиция выезжать к квартире Сапонькова отказалась.

«Сказали, что угрозы жизни не было, а у нас вообще коридорные двери установлены незаконно, поэтому если будем продолжать активность, то двери могут и снести. Россия-матушка. И почему я не удивлён», – написал военкор в своем тг-канале.

К Стешину полиция приехала и заявление приняла, «но как-то без огонька», поэтому расследование будут вести друзья военкора.

«Мотоциклеты с пулеметами не присылали. Данные с камер снимать не стали. Ну, это пока. Привет с Донбасса. Уже сняли данные с камер, надеюсь и делом коллеги займутся так же плотно», – написал Стешин.

Волонтер Алексей Живов возмущен бездействием питерской полиции.

«Ждуны спокойно разгуливают по Питеру. Достают заботливо слитые структурами (привет защите персональных данных) в сеть домашние адреса тех, кто помогает армии. Местная полиция даже не пытается имитировать активную защиту участников СВО, а просто предупреждает, что «еще раз обратишься, тебе хуже будет». Спасибо, братцы. От души», – пишет Живов.

Екатеринбургский блогер Сергей Колясников напоминает, что за семьей еще одного военкора Александра Коца долгое время следили по заданию СБУ. При этом задержанный исполнитель попал просто под домашний арест.

У самого Коца претензий к московской полиции нет.

«Не знаю, что это за питерский расслабон такой. После убийства Владлена Татарского там на такие выходки автоматически стойка должна быть. Тем более, что фанбои засветились на камерах. Но вообще – надо уже понять, что война идет не где-то далеко, на «новых территориях», а в наших городах. И при агрессивной агентурной работе противника уже неважно, насколько близко или далеко эти города от зоны СВО. Поезда, вон, и на БАМе взрывают», – написал он.

Действиями полицейских Санкт-Петербурга возмущен военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В руководстве Питерской полиции, похоже, служат либо выходцы из знойной Африки жирафы, либо откровенные поклонники Бандеры, потому как их реакция на экстремистские преступления – фактически, охоту на журналистов и волонтеров с запозданием почти на сутки, ничем иным объяснить невозможно! После убийства в городе Владлена Татарского какой-то чудовищный непрофессионализм!», – написал Шурыгин.

Политолог Игорь Шатров допускает, что диверсию на квартире Сапонькова совершили не украинцы. Военкор недавно поднял тему, как в одном из районов Ленинградской области при строительстве коттеджного поселка решили снести памятник на братской могиле времен Великой Отечественной войны, в которой похоронено 300 человек. Сапоньков по данному факту, подал заявление в суд, которое «потеряли».

«Кто угрожает журналисту – враг внешний или враг внутренний, надеюсь, разберется следствие, которое в итоге всё же начнется. Но очень уж странной выглядит реакция питерской полиции, какой-то уж очень мотивированной. И так как не хочется даже предполагать, что агенты ГУР способны мотивировать доблестную полицию северной столицы, остается искать интересантов среди местных», – написал Шатров.

Свое содействие в расследовании инцидента уже пообещал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Я уже направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи со случившимся. Считаю, это прямым воспрепятствованием их профессиональной деятельности, попыткой устрашения и мести за принципиальную журналистскую позицию. Прошу возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль», – написал Хинштейн.

После того, как инцидент приобрел общественный резонанс, уголовные дела все-таки были возбуждены, и начальник петербургского Главка генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял их расследование под личный контроль. Действия злоумышленников квалифицированы как умышленные уничтожение или повреждение имущества и хулиганство.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что петербургские полицейские оперативно задержали злоумышленников.

«Это двое несовершеннолетних местных жителей. Сейчас они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия», – написала Волк.