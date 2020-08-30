Питерские и московские либералы вяло помитинговали за Хабаровск, Навального и Беломайдан

30.08.2020, Москва-Санкт-Петербург, Евгения Шульц

В субботу в Москве и в Санкт-Петербурге либералы провели акции, главными лейтмотивами которых были: поддержка протестующих в Хабаровске, солидарность с якобы отравленным оппозиционером Алексеем Навальным и майданщиками в Белоруссии.

При этом в обеих столицах митинги собрали незначительное число участников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Малочисленность акции в Новопушкинском сквере Москвы протестующие объяснили тем, что москвичам есть, что терять. «Тут дело в материальной составляющей. Как только будет терять нечего, будет происходить то, что в Хабаровске», – заверил один из участников акции.

Несмотря на то, что московский митинг был несанкционирован, давления со стороны силовых структур не наблюдалось. Лишь немного на удалении было замечено несколько автозаков, но в них либералов не «паковали».

При этом организаторам митингующим были розданы устные директивы в случае претензий со стороны правоохранителей говорить, будто вышли на прогулку по Пушкинской площади.

В отличие от Москвы, в Питере мероприятия «солидарности с протестующими городами» прошли немного активнее, да и без задержаний не обошлось. Против нарушителей были составлены протоколы по административным статьям.

Митингующие раздавали прохожим воздушные шары и листовки и приставали к правоохранителям с цветами. Либералы развернули плакаты: «Власти ведут себя низко», «Свободу политзаключенным», «Хабаровск, Я/Мы с тобой», «Меняем Беглова на Фургала», «Когда Россия выйдет из комы?», «Беларусы, Расiя з вамi» и прочие. Многие были с флажками Хабаровского края и бело-красно-белой символикой гитлеровских коллаборационистов Белоруссии.