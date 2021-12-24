Питерский профессор: Распад СССР оказался спасением России

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Если бы Советский Союз продолжил свое существование, то сегодня русские стали бы национальным меньшинством.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Борис Миронов .

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«Быстрый рост населения в мусульманских республиках при депопуляции в христианских был чреват не только экономическими, но и политическими осложнениями. При сохранении СССР всего лишь через 10 лет, в 1999 г., русские остались бы в меньшинстве и в дальнейшем этот процесс набирал бы силу (см. табл. 7). Уменьшение численности русских неизбежно привело бы к падению их роли во всех властных структурах и к усилению влияния мусульманских республик. Усиление последних происходило бы на фоне консолидации и активизации ислама во всем мире», – считает Миронов.

«Мощная реисламизационная волна неизбежно охватила бы Советский Союз, сохранись он в XXI в., поскольку в настоящее время она накрыла всю территорию постсоветского пространства. Ислам стал эффективным оружием в руках различных политических сил для достижения далеких от религии интересов. В результате существованию Советского Союза был бы брошен серьезный вызов, и трудно сказать, смог бы он с ним справиться, а если смог, то какой ценой», – пишет профессор.

По его словам, после этого судьба Советского Союза оказалась бы во власти национальных элит и зависела от конъюнктурных обстоятельств.

«Таким образом, дезинтеграция СССР – катастрофа в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе, вероятно, является благом. Это дает основание признать распад Советского Союза оптимистической трагедией», – резюмировал Миронов.