Пёс «Патрон» затмил у нас всех калек! – укро-политолога взбесил режим Зеленского

Вадим Москаленко.  
07.10.2024 16:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Для украинских политиков пустой пиар намного важнее, чем обеспечение пенсионеров, беженцев и инвалидов войны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый органами РФ как преступник киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для украинских политиков пустой пиар намного важнее, чем обеспечение пенсионеров, беженцев и инвалидов войны....

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«Если у нас была бы идеальная форма организации, и условно 100-тысячная армия, вооруженная роботами, искусственным интеллектом и всем остальным, могла бы выполнять такие же функции, как миллионная, то это был бы один вопрос.

Но поскольку мы находимся в модели, когда у нас еще ничего не перестроено, когда у нас необходимо как-то кормить пенсионеров… И мы пенсионеров сейчас за донаты кормим и помогаем им, потому что государство не способно установить для себя приоритеты, что беженцев нужно обеспечить. И что ценность человеческой жизни выше, чем судьба пса Патрона, которому по дебильному раскручивают страницы в социальных сетях?», – возмутился Романенко.

«Мы продуцируем эту картинку пса Патрона, когда полно героев, которые без рук, без ног, и об этом никто не знает, и по каким-то причинам героизм часто умалчивается. Так это о чём вообще? А в чём это вообще государство?», – недоумевал укро-политолог.

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