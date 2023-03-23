«Плацдарм Под Авдеевкой расширяется»: эксперты сообщили плохие новости для ВСУ

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Командование украинской армии ждет кризис, аналогичный тому, в который ВСУ попали в Артемовске.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявили военные обозреватели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам бывшего замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, сложность в штурме Авдеевки – города, из которого ведутся регулярные террористические обстрелы Донецка, заключается в том, что подступы к нему – это голые поля, где невозможно укрыться от артиллерии противника.

«Вся эта территория заминирована, здесь одни поля вокруг Авдеевки, а в полях вести штурмовые действия в условиях артиллерийского огня и авиационного – противник здесь активно применяет авиацию также, очень сложно», – сказал Безсонов.

При этом, бывший ополченец, блогер и волонтер Максим Фомин (Владлен Татарский) отмечает, что ВС РФ сейчас расширяют плацдарм вокруг Авдеевки и готовятся создать оперативный кризис для ВСУ.

«Каменка наша, расширяется плацдарм. Сейчас задача стоит – расширить плацдарм севернее Авдеевки, потому что он слишком вытянулся, опасаются за фланги, и, конечно, очень тяжело проходят штурмы со стороны Опытного и Водяного. И на север, и на юг, потому что вытянуты. 136-я бригада – на север пытается расширить плацдарм, террбатальоны различные – на юг, в районе Каменки пытаются расширить плацдарм», – сказал Фомин.

«В чем еще сложность – там поля, и сразу после полей идут завод и многоэтажки. По опыту войны в Сирии, в Мариуполе мы можем точно сказать, что их нужно слаживать перед тем, как продвигаться… Однозначно, украинское командование ждет кризис и в Авдеевке тоже. Пока они думают о контрударе под Бахмутом, их ждет кризис и здесь. Это однозначно», добавил блогер.