Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра: Одного удара «Искандером» недостаточно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Херсонский губернатор Владимир Сальдо, ранее отрицавший наличие плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра, сегодня опубликовал видео удара ракетой «Искандер» по уцелевшей опоре Антоновского моста. Именно там, по многочисленным сообщениям военкоров, прятался десант ВСУ, сумевший высадиться на быстроходных лодках в так называемом районе Дачи возле Алешек.

«Сегодня нанесён удар ракетой комплекса «Искандер»: 30 боевиков убиты, ещё с десяток покалечены. Остатки прячутся по обе стороны от моста по дачам — боятся нос высунуть. Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После неё спецназ группировки «Днепр» начнёт окончательную зачистку», – сообщил Сальдо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Впрочем, история с ликвидацией плацдарма ВСУ еще далека от разрешения.

«Уцелел один из пролётов, под которым до сих пор прячутся недобитые группы ВСУ… Украинские формирования продолжают перебрасывать подкрепления на занятый плацдарм, пытаясь вернуть инициативу», – сообщает канал «Рыбарь».

Мнение военнослужащих, участвующих в зачистке района Антоновского моста, приводит канал «Два майора». Из сообщения следует, что уцелевшие после удара «Искандером» ВСУшники рассредоточились по дачам. Провести их зачистку будет сложно, так как единственная дорога по дамбе через заболоченную местность простреливается противником с правого, более высокого берега.

«Спасибо, что, наконец, жахнул Искандер, ждали 2 недели, воююя ногами. Сейчас хохлы сидят на дачах и продолжают корректировать огонь с того берега. Никто им не отрезал пути переправы, не подавил огневые позиции за рекой. Арта ВС работает через раз, по позициям хохлов за рекой не работает вообще. Основной огонь оттуда. На дачи ведёт одна пристрелянная украми дорога. Все что вокруг, заминированно и заболочено. Наше командование уже неделю гонит по ней людей и технику. «Планирование операции» идёт из Ростова», – пишут «Два майора».

Обозреватель Александр Зимовский подтверждает:

«В самом городе Херсоне высшая точка находится на высоте +59 м над уровнем моря (см. картосхему, шкала высот слева). Плацдарм, где засели чубатанты, он же дачи херсонского Левобережья и левые пилоны/пролёты Антоновского моста (от середины Днепра), наоборот, находятся в зоне паводка. Даже во времена существования КахГЭС во время половодья левый берег уходил на пять метров под воду. С учётом общей плоскожопости херсонского рельефа, ВФУ имеют контроль над господствующими высотами Правобережья, откуда могут поливать контратакующую русскую пехоту на Левобережье. Ну, и как обычно, из жилых массивов, а наши туда не стреляют. Пока. Поэтому ВФУ имеют тактическое преимущество в артиллерийском прикрытии плацдарма. Пехотой его не зачистить, придётся выжигать напалмом или ещё чем поинтереснее. А огнемёты вплотную не подогнать, хохлопушкари мешают. Вот, дошло до Искандеров», – описывает ситуацию Зимовский.

Журналист Алексей Акутин поясняет, почему не были задействованы ФАБы.

«Касательно применения авиации, то тут есть два мнения. Первое, противник подтащил к ЛБС на этом участке оставшиеся С-300 – опасно атаковать даже планирующими бомбами. Второе, по «обрубку’» моста с нашей стороны удобно подбрасывать штурмующих к плацдарму и эвакуировать раненых, и взрывать его сейчас не стоит», – пишет Акутин.

Обозреватель Борис Рожин считает, что события вокруг Антоновского моста – это отвлекающий маневр ВСУ перед главным ударом.

«В ближайшую неделю противник начнет мощное наступление в направлении Васильевки и Работино, которые будут поддержаны попытками десанта через Днепр… Ближайшие задачи – успеть захватить к саммиту НАТО в Вильнюсе 12 июля хотя бы один значимый населенный пункт», – прогнозирует Рожин.