Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра: «Военкоры ещё смягчают ситуацию»

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Минобороны России сегодня заявило об уничтожении украинского плацдарма на левом берегу Днепра возле опор разрушенного Антоновского моста рядом с районом Дачи возле Алешек. «На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста», – говорится в сообщении военного ведомства.

Впрочем, военкоры и каналы, специализирующиеся на освещении хода СВО, эти данные не подтверждают, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увы, пока нечем обрадовать. Противник ночью вывез раненых и подбросил подкрепления. Он продолжает удерживать свои позиции вдоль берега. Вражеская артиллерия усилила обстрелы наших позиций в надежде выдавить их с занятых накануне рубежей. Наша артиллерия также пытается подавить позиции противника. Идет жесткая артиллерийская заруба», – комментирует обозреватель Юрий Подоляка.

«В районе Антоновского моста идут ожесточенные бои. Не все так просто», – указывает военкор Александр Харченко.

Писатель Герман Садулаев, держащий связь с бойцами, говорит, что военкоры ещё пытаются смягчить обстановку:

«У Антоновского моста который день продолжается бойня. Наши погибают, хохол тоже умирает. Хохол не сдаётся, постоянно подвозит лодками подкрепление и БК. С правого берега плацдарм сильно поддерживает артиллерия. Едва ли не весь левый берег – серая зона. Наши военкоры и блогеры стараются смягчить ситуацию, называя это «острова». Враг высадился на островах. Посмотрите карту. Это не острова. Это левый берег», – настаивает Садулаев.

Об этом же пишет и волонтер Александр Талипов, помогающий бойцам СВО.

«На данный момент зачистить территорию Антоновского моста не удалось. Десант противника опять под мостом. Активизировалась артиллерия ВСУ и дроны».

Канал «Два майора» предполагает, что кто-то докладывает в Москву неверные сведения, из-за этого такие различия официальных и неофициальных данных.

«Парни с мест говорят, что тяжёлые бои продолжаются у Антоновского моста. Наверное, где-то в цепочке передачи информации на Москву произошел сбой».

Военкор Роман Сапоньков публикует видео, на котором ВСУ подбивают российскую БМД, ехавшую забирать раненых военных, выбивающих украинцев с плацдарма.

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Сапоньков предполагает, что лица, ответственные за участок фронта, пытались скрыть тяжелую ситуацию.

«По факту, сначала пытались скрыть высадку, потом начали получать по шапке за потери», – комментирует Сапоньков.

Канал «Белорусский силовик» сообщает, что ВСУ рассредоточились по дачам.

«Подразделения ВСУ разбрелись по дачам и под мостом. После нескольких попыток выбить противника не получилось, хотя людей теряют. Постоянно подтягиваются резервы. Лодки противника катаются каждый день», – говорится в публикации.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков характеризует ситуацию так:

«Когда наши войска оставляли (согласно «непростому решению» Суровкина) Херсон и плацдарм вокруг него – мной (и не только) было отмечено, что противник непременно попытается воспользоваться господствующим правым берегом Днепра для попытки захвата плацдарма(ов) на левобережье. Возможность наблюдения и обстрела в зоне прямой видимости наших коммуникаций, а также самих позиций – залог сколько-нибудь успешных действий для тех подразделений, которыми враг пытается закрепиться на левом берегу. Плацдарм под Алёшками на острове в пойме Днепра – является тактическим. Просто потому, что, даже захватив данный остров, – противнику – если он предполагает дальнейшие более широкие операции – придется вновь форсировать протоки и болота, чтобы захватить плацдарм уже на «твердой почве» за пределами поймы. Полагаю, что враг столь упорно бросает на убой (так как осуществлять смену высаженных подразделений не может, – может только вывозить с плацдарма раненых) своих бойцов про причинам: а)желания добиться хоть какого-то успеха, который можно «подать» населению в качестве «крупной победы»; б)в рамках отвлечения сил и средств ВС РФ с других направлений, где планируются и проводятся удары стратегического характера; в)чисто из общеизвестного «хохляцкого» упрямства, заставляющего цепляться за каждый клочок земли, невзирая на потери. О том, что наше командование понимало «второстепенность» указанного участка – говорит факт, что в районе Алёшек задействованы «второочередные» части, укомплектованные «мобиками», тогда как ранее занимавшие участок подразделения кадровой 7-й Воздушно-десантной дивизии были отправлены в Запорожье, где удары врага представляют наибольшую опасность. Чем же, в таком случае, вызваны настойчивые попытки сбросить врага в реку? Не лучше ли было постепенно, с боями оставить остров, стараясь лишь нанести врагу наибольшие потери? Данный вопрос «висит в воздухе», но однозначного ответа лично у меня на него нет. Поскольку, захватив остров, враг, конечно же, на этом не остановится, наладит понтонную или паромную переправу и навяжет нам бои уже непосредственно за Алёшки – с целью создания плацдарма уже на «твёрдой земле», – пишет Стрелков.