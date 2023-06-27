Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра не удаётся уничтожить уже третьи сутки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже третьи сутки продолжаются бои с целью ликвидации плацдарма, который создали ВСУ у левого берега Днепра напротив Херсона, десантировавшись на остров рядом с опорами взорванного Антоновского моста.

Авиация пока что не смогла обеспечить подрыв сохранившихся опор моста, которые противник использует как укрытие. Военкоры сообщают о проблемах с точностью ударов. На примере ситуации можно сделать вывод о причинах, почему невредимыми остаются и другие мосты на Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Основной опорный пункт противника под мостом – они врылись прям под полотно. Также в ближайших домах. Но дома мы сносим, а вот мост не пробить. Авиация УФАБом два раза сильно не попала (4 км)… Положение наших войск затруднено тем, что подвоз и эвакуация осуществляется через единственную дорогу и мост через Конку, которые хорошо наблюдаются и простреливаются, в том числе ПТРК с правого, высокого берега. К тому же эту дорогу противник постоянно дистанционно минирует (есть подорвавшаяся техника)», – объясняет экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Обозреватель Юрий Подоляка призывает не драматизировать ситуацию:

«Они находятся на острове возле Антоновского моста, откуда одна дорога, которая насквозь простреливается. По этой же причине и мы не можем пока выбить их оттуда. Это попытка оттянуть наше внимание», – считает Подоляка.

Схожая оценка и у генерала Апти Алаудинова из «Ахмата».

«Антоновский мост не является плацдармом для чего-либо сверхъестественного. Да, он позволяет совершить определенный рывок. Но, поверьте мне, военное руководство нашей страны расставило акценты правильно», – утверждает Алаудинов.

Волонтёр Алексей Живов уточняет:

«Комплекс сооружений моста поход на крымский. Долгое время надо ехать по насыпи, и уже в финале через Днепр. На последних 4 км перед мостом болото, прямо перед рекой слева и справа дачи… фактически они окружены болотами. Пройти на дачи можно только по одной дороге идущей к мосту, но и организация там плацдарма почти невозможна. Физически. Хохлы на лодках высадили вокруг моста (в стороне от города) десант, ротируют его, поддерживают огнём с лодок и танков. Там бьются мои братья десантники. Бои ещё идут. Угрозы организации серьёзного плацдарма нет, но и выкурить их оттуда без хорошей поддержки Арты и авиации сложно», – пишет Живов.

Военкор Роман Сапоньков в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, почему ВСУ удалась дерзкая операция.

«Активизация произошла в пятницу – группа до восьмидесяти человек ВСУ, в основном спецподразделения ССО, грамотные ребята, высадились у Антоновского моста. Причём традиционно она подгадали на основе развединформации, когда у нас была ротация, причём часть подразделений было выведено с нашей стороны на запорожское направление, часть была выведена на отдых. Именно в этот момент они заняли место под Антоновским мостом. Это гордо называется плацдармом, но это место сто на двести метров. По состоянию на вчера вечером их стали плотно обрабатывать из всех имеющихся средств. Ждём авиацию, потому что они залезли под мост, мост можно разбить только тяжёлыми авиационными бомбами», – рассказал военкор.

Он подчеркнул, что места недавнего затопления подсыхают, и в ближайшее время можно ожидать активизацию боёв и на этом направлении.

«По поводу наводнения – практически всё подсохло. Я думаю, ещё неделю таких хороших погод, и всё высохнет. Хотя туда дальше, на островах и по Днепру наверх, там ещё илистая почва. Но в целом о наводнении уже практически ничего не напоминает», – добавил Сапоньков.

А вот журналист Алексей Акутин из ДНР сообщает, что плацдармов ВСУ у левого берега Днепра уже три.

«Противник формировал Днепр и образовал три небольших плацдарма на левом берегу Днепра – два в районе Алешек (первый – район дач, второй – под Антоновским мостом – по 50-70 человек) и в районе Голой Пристани. Все попытки российской стороны даже при поддержке танков и «Солнцепеков» выбыть противника с плацдармов у Алешек (бои идут трое суток) – не достигли результата. Противник перебрасывает скоростными лодками подкрепление, проводит дистанционное минирование с правого берега, также ведет высокоточный огонь по нашим наступающим войскам, к тому же ему помогает местность – там хорошо обороняться, но тяжело наступать. Но, скорее всего, это отвлекающие маневры. Противник планирует организовать три переправы: из Никополя – на Каменку-Днепровск, от Дудчан – на Большую Лепетиху и от Берислава – на Каховку. Насколько это правда, и главное – возможно, убедимся в ближайшее время», – предупреждает Акутин.