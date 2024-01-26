Плацдарма ВСУ в Крынках можно было не допустить – Родионов

Создания плацдармов противника на левом берегу Днепра в Херсонской области можно было избежать, если бы реакция на угрозу их создания была своевременная. Но информацию от военкоров принимают однобоко – либо у нас все хорошо, либо вы изменники.

Такое мнение ForPost высказал военнослужащий информационно-политического отдела добровольческого корпуса «Енисей», военкор Андрей Родионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я в последний раз был у десантников на Херсонском фронте, я был свидетелем, как они активно вели борьбу за острова. Тогда ещё никаких плацдармов не было, был только один под Антоновским мостом. Уже сейчас можно сказать, что его просто проспали, его там могло и не быть, но он не делал погоды, его нормально гасили. В Казачьих лагерях не было никого на тот момент, когда подразделение перекинули под Работино. На их место зашёл другой полк, самарский из мобиков. У них было всё – новые машины «Патриоты», пушки. Я увидел этих людей, к сожалению, многие из них как командиры, не имели той мотивации, как у добровольцев, или того стержня, как у кадровых военных», – отметил он.

Военкор добавил, что мобилизованные военнослужащие были вообще далеки от войны, и просто тянули лямку, потому что «Родина призвала», без внутренней глубокой мотивации и опыта.

«Я стоял рядом и видел всё это. И тогда мне стало понятно, десантникам стало понятно, что ситуация там будет хреновая. Потому что у них нет абсолютно «глаз» – ни «птичек», ни тепловизоров, ничего. А даже и было бы, то нет понимания, как это работает, они всё равно не знают, как этим пользоваться. А на самом деле там вся война была маленькой группы. Дозор стоял на кромке воды и наносил удар по лодкам при их передвижении. Враг не мог высадиться, всё было чётко, грамотно, без потерь. Когда я это увидел, стало понятно, что ситуация будет хреновая. И командирам тоже стало понятно. Ну, ребята же не могут нести ответственность за всех, им было жаль, что они сейчас уходят, и ситуация будет потеряна. И я тогда об этом написал аккуратный текст, что есть такая угроза, будут созданы плацдармы в ближайшее время. И чёрт побери, почему-то никто не отреагировал», – подчеркнул Родионов.

Он заверил, что сообщил о ситуации «всем, кому надо», все подтвердили ее важность, но по факту ничего не поменялось. В результате на левом берегу появились плацдармы.

«Если я об этом говорил, все это поняли, поддержали, проверили, что точно, то почему не были приняты меры? Я там был просто как гражданский человек. Это одна из задач военкора – увидеть и вовремя сообщить, не раздувая какую-то панику, она не нужна. Нужно аккуратно, вовремя принимать решение. На войне можно ошибиться, но надо не бояться признать, изменить, вовремя принять меры», – считает военкор.

«У нас официально военкоров нет. Им ставят палки в колёса, если они где-то говорят правду, тут же становятся изменниками, хотя это реальные люди. Вообще военкоры поделились на два лагеря: те, которым где-то приплачивают, чтобы они говорили, как всё прекрасно, и независимых, которым за державу обидно, и они пытаются аккуратно сказать правду, донести её, берут на себя ответственность. Тоже понятно, что это ответственность, и за это тоже могут спросить. И по факту получается, что сейчас это понимают, но не реагируют. И то, чего можно было не допустить, конкретно плацдармов на Левом берегу Днепра, было время упущено, и мы имеем то, что имеем», – заключил Родионов.