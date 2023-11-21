«Плацдармов ВСУ на левом берегу нет»: украинцев призвали не тешить себя иллюзиями

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Даже если несколько украинских бригад сумеют перебросить на левый берег Херсонской области, они вряд ли смогут продвигаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «НВ» заявил военный эксперт, полковник ВСУ запаса Сергей Грабский.

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Он не считает, что ВСУ имеют плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области и характеризует их как «серую зону» и «участки, где действуют отдельные подразделения», в задачу которых как раз и входит работа по созданию плацдарма.

«На этом направлении действует три бригады морской пехоты. Это максимально 10 тысяч человек. Сами знаете, какая численность противника на этом направлении. Если мы перебросим все эти три бригады на левый берег, 10 тысяч человек начинают наступательные действия, противник, имея преимущество в силе и технике, может заблокировать продвижение», – сказал Грабский.

Он добавил, что даже 10 тысяч морпехов станут серьезным вызовом для инженерных войск с точки зрения их обеспечения на другом берегу.

«В сегодняшних условиях говорить, что мы можем развернуть там широкомасштабные действия и продвигаться, например, на Скадовск, я бы не стал», – убежден эксперт.

Впрочем, по его словам, активность украинских формирований на другом берегу «создает очень серьезные проблемы для противника».

В свою очередь ведущий призвал не тешить себя напрасными надеждами.

«В этом году мы сильно обожглись. Мы очень много ожидали на Запорожье, а сейчас имеем депрессию и разочарование», – заявил журналист.