Плацдармы на левобережье Днепра: ВСУ намерены прорваться к Перекопу

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Президент Украины нуждается в мало-мальских военных успехах, а потому отдал приказ форсировать Днепр.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.

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«Зеленский остро нуждается в каких-то историях успеха, хоть в каких-то движениях на линии фронта, чтобы под это можно было получить дополнительную военную помощь от Запада. Поэтому операция «День Д» – форсирование Днепра, которую ВСУ готовили, уже идёт на различных участках», – сказал Клинцевич «Московскому комсомольцу».

Он отмечает, что ВСУ закрепляются на некоторых участках левого берега, пользуясь тем, что правый берег выше и с него удобнее вести наблюдение и огонь.

«ВСУ не дают возможности нашим подразделениям контратаковать. Они формируют плацдарм, чтобы в дальнейшем попытаться через это «короткое плечо» прорваться к Армянску или Перекопу, то есть перерезать сухопутные пути в Крым», – говорит аналитик.

Он считает, что ВС РФ могут эффективно ответить, но не стал уточнять, что именно имеет в виду.

В свою очередь военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что ситуация на левом берегу Днепра сложная, но не критичная.

«Несколько дней назад Минобороны сообщило: информация о каких-то серьезных плацдармах противника не соответствуют действительности. Кроме того, буквально вчера была информация о том, что наша авиация и артиллерия плотно работают и не дают противнику создать нормальный плацдарм, – успокаивает Кнутов. – Мы сдерживаем противника, не даём ему расширить своё присутствие, хотя попытки высадки десанта предпринимаются по нескольку раз в день и переброска техники осуществляется в этот район, чтобы закрепиться и развивать наступление в сторону Крыма.

Он добавил, что не представляет, как ВСУ смогут наступать в сторону Крыма по открытой степной местности.

«По целям на открытой местности обязательно будет успешно работать наша авиация и артиллерия. Сейчас же мы можем повысить активность действий наших войск, чтобы ликвидировать плацдармы ВСУ и сбросить противника в Днепр. Хотя плацдармы там, повторюсь, невелики. Это небольшие места скопления противника. Но в любом случае, это потенциальная угроза, и ее, конечно, надо ликвидировать», – уверен Кнутов.

У него поинтересовались, почему Россия допускает скопление противника на левобережье?

«Противник накапливает силы для дальнейшего движения, и мы наносим по нему удар. В итоге потери у ВСУ становятся просто колоссальными. Это как раз наша тактика гибкой обороны. И мы эту тактику используем на многих участках. Я допускаю, что и в этот раз мы к ней прибегли», – резюмировал директор Музея войск ПВО.