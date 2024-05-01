Плач киевского политолога: «Майданили за свободу, а получили диктатуру хуже российской»

Вадим Москаленко.  
01.05.2024 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Цензура


На Украине уже готовится конфискация имущества уклонистов, а также прорабатывается вопрос мобилизации женщин.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине уже готовится конфискация имущества уклонистов, а также прорабатывается вопрос мобилизации женщин. Об...

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«По большому счету, насчет мобилизации женщин – это маловероятный сценарий, хотя вероятность не исключена, уже зондируется почва. Депортация – маловероятна. Более высоковероятно – это блокировка карт, конфискация имущества, поскольку проброс этой темы уже заметен: «Необходимо конфисковывать имущество уклонистов», в рамках кампании разделения украинцев». Вот такие интересные пробросы», – сказал Золотарев.

«Баннер «Свобода нашей лиги» красовался на Майдане. Ну а теперь хлебаем, скажем так, нечто несъедобное, в худших проявлениях страны-агрессора её стремительно перегоняем в части гражданских и политических свобод. Конечно, все равно можно ссылаться на войну, на некие обстоятельства, но и так беспредел, произвол по отношению к рядовым украинцам – стал такой нашей национальной приметой.

Ведь то, что мы называем беспредельной мобилизацией, оно было до принятия этого закона, по большому счету. Другое дело, что теперь этот беспредел будет в законе. Как там один военный в Винницкой области, ЦСКАшник: «Я могу расстрелять, и мне за это ничего не будет. Зеленский принял новый закон». Вот так трактуется это на бытовом уровне. Поэтому, по-моему, того, что уже есть, более чем достаточно», – резюмировал он.

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