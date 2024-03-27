Плач нациста: У России хватит дронов на каждого из нас

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 09:35
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Лишившаяся крупного производства Украина не в состоянии наносить симметричные удары России.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лишившаяся крупного производства Украина не в состоянии наносить симметричные удары России. Об этом в...

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«Если бы мы имели наносить симметричные удары, как в последний период – под две сотни ракет и до чёртиков «Шахедов» – то уже бы, наверное, и война закончилась.

Но мы не можем наносить симметричные удары, потому что нечем. Одинокие удары беспилотниками, которыми мы пытаемся достигнуть каких-то своих стратегических целей, они не выведут из строя российскую военную инфраструктуру, или гражданскую, которая завязана на военную», – сказал Лапин.

Однако он пожаловался, что даже те беспилотники, которые у ВСУ есть – это заслуга волонтёров, а не государства, и тягаться с Россией они не смогут.

«Мы просто физически не имеем такой возможности. Ракетные программы «Сапсан» закрыты, ракетная программа «Ольха» не восстановлена. И всё, дальше нам только беспилотниками стрелять.

И насколько я понял, те беспилотники, которыми мы атакуем НПЗ – насколько я понял, эти беспилотники – полностью волонтёрская разработка, а участие государства уже в использовании и пиаре», – подчеркнул майор.

«Нужно не только качество, но и количество [беспилотников]. Сегодня была новость, что более чем на 40% русские увеличили использование fpv-дронов. Уже у русских в среднем на каждого солдата ВСУ есть один дрон.

Ну, я не знаю, каким боком мы должны доползти [до границ 1991 года] без мотивации и без технологий», – добавил он.

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