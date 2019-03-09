Плач свидомых: Русскую весну в Одессе и Харькове задушили временно

09.03.2019, Харьков, Владимир Гладков

Сепаратистские настроения в Харькове не исчезли, а только затаились, выжидая удобного момента, что связано, в первую очередь, с фигурой мэра города Геннадия Кернеса и с его окружением, в котором немало завербованных ФСБ людей.

Об этом в ходе форума «Безопасность Востока в условиях гибридной войны» заявил «заслуженный журналист Украины» Владимир Чистилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно ли повторение подобных событий? Я думаю, да. Мы хорошо знаем, что Путин не отказался от захвата Украины и уничтожения нашего государства. Знаем, сколько техники находится на границах Харьковской области – в частности, в сорока километрах Белгород – сколько батальонов.

Мы все видели карты так называемой Новороссии, где Харьков является столицей этого образования. Хорошо знаем историю. Без Харькова невозможно захватить Восток Украины и наше государство в целом. Поэтому такие мысли у Кремля есть, и они их не оставляют.

Возможно ли сегодня повторение подобных ситуаций? Я думаю, что существует как минимум пять причин, почему это реально. Первая причина – это наш мэр Кернес, он является, пожалуй, одной из главных причин. «Маленький Янукович» до сих пор при власти и, несмотря на то, что в Киеве думают, что они его держат на крючке, мы знаем, насколько это политически опытный, хитрый и беспринципный человек», – рассказал Чистилин.

Среди других причин были названы бизнес-элиты Харькова, которые могут лавировать от украинского к российскому полюсу в зависимости от выгоды, отсутствие инвестиций в СМИ, которые продвигали бы идеи «Единой Украины», присутствие пророссийских «реваншистов», которые никуда не исчезли из города и готовят провокации в преддверии выборов. Пропагандист также отметил церковный фактор и безразличие Киева из-за отсутствия лояльного к нему большинства электората.

«Это традиционный вопрос, Харьков никогда не был интересен в столице. Так было и в 90-х, и в 2000-х годах… «Наш основной электорат – это Центральная и Западная Украина». Так же говорили, между тем, и о Донецке, Луганске, Крыме. И мы видим, что случилось», – подчеркнул «заслуженный».

Александр Остапенко, «учёный, общественный деятель из Одессы», также заявил о рисках для Украины.

«Я абсолютно согласен, что социальная база сепаратизма уменьшилась, как и возможности. Но реакция осталась такой, как и раньше. Какие угрозы остались ощутимы? Дискредитация реформ – это основное направление. Попытки раздувания антисемитских и антирумынских настроений, и это видно в том, как действует разведка, появляются публикации, как они перепечатываются, в том числе, и в наших изданиях, и в румынских. Рост веса социально-экономических рычагов и упор как раз на обнищание, предательство и всё в этом духе. Системная дискредитация правительственных институций очень ощутима. И сохранение дискурса «мягкой автономии», – сокрушается украинский патриот.