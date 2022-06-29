Плач ВСУ: Как выживает «сильнейшая армия Европы»

Киевское руководство превратило ВСУ в армию бесправных и плохо обученных людей, которых не жалко.

Соответствующую подборку видеоматериалов опубликовал Telegram-канал «Кремлёвская прачка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководство Украины недавно заявило о том, что в настоящее время у них самая многочисленная и сильная армия Европы. Но что это за армия? Армия бесправных и плохо обученных людей, которых не жалко. Война и Байден все спишут», – пишут авторы канала.

Отмечается тот факт, что многие украинские военнопленные отказываются возвращаться домой.

В опубликованном видео – подборка обращений украинских военных, как из плена, так и с фронтов:

«Ни разу в жизни не стрелял по российскому танку, если бы увидел, я бы зас#ал»;

«Нас считают за мясо, ни с чем не считаются»;

«На данном отрезке фронта ожидают обмен сотни украинских военнопленных, среди которых женщины и раненые. Очень бы не хотелось, чтобы их жизнь оборвал украинский снаряд»;

«Поднимите кипиш, это не шутки, нас пытаются убить на#$й всех, серьёзно. Ничего не организовано, не подготовлено, они – пи#$ры, отрапортовали, что у них всё готово»;

«Требуем ротации остатков личного состава, нет сил ни физических, ни моральных, нет надлежащего командования, нет тяжёлой техники, нет тыла, артподдержки также нет»;

«Пан Александр Владимирович, или как его звать? Владимир Александрович, что за х#$ня? У меня тут война 24/7, посмотри, в каких мы условиях! Слава Украине!».