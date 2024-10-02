Плач Ярославны от Туки: Фронт рушится, а циничные подонки Зеленского кайфуют

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На фоне катастрофы на фронте и коллапса экономики, украинские чиновники и госслужащие ведут себя «так, как будто последний день Помпеи».

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина поделилась пополам. Одна Украина воюет, другая – кайфует. Самая большая беда – власть на другой половине. Главный ответ на вопрос, что может сделать государство – наконец перестать красть! Потому что с такими результатами, которые у нас есть в последнее время [на фронте]…невероятно просто! В стране война, треть территории потеряно, каждый день тысячи людей или гибнут, или получают ранения, целые города уничтожены в ноль, а в то же время те, кто себя называет госслужащими, живут так, как будто последний день Помпеи. Это даже не грабь награбленное, это хуже! Ехал в студию, разговаривал с водителем, он из Николаева, зашла речь о печально известных фортификационных сооружениях, о клумбах, о «велыком будивныцтве». Уверяю, далеко не только я так возмущён тем, что происходит», – ныл Тука.

«Цинизм этих подонков ярко отражается в процессе реформы системы налогообложения. Подняли акцизы на топливо, ввели ограничения на банковские переводы, снова будут поднимать акциз на табак. А на следующей странице новостей – в августе Украина установила новый рекорд по количеству продаж новых автомобилей. А может в такой тяжёлый час в первую очередь поднимать налоги не на топливо и табак, а на предметы роскоши? Одна страна воюет, а другая – кайфует, и, к сожалению, они почти не пересекаются», – горевал бывший гауляйтер.