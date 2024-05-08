Плач Юльки Тимошенко: Зе-банда поднимает в 1,5 раза тарифы под предлогом российских авиаударов

Несмотря на войну и тяжелейшую ситуацию в экономике, украинское руководство спекулирует ценами на электроэнергию, и поднимает тарифы для населения.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни для кого не секрет, как тяжело украинцы выживают сейчас во время войны. В каждой семье трагедия, нет работы, бизнес репрессируется, люди еле-еле сводят концы с концами. И тут как раз на пасхальные праздники новость, что тарифы на электроэнергию будут повышены примерно в полтора раза. И объясняется это тем, что враг разбомбил наши электростанции, наши трансформаторные подстанции, наши энергообъекты надо просто пополнить какие-то финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить генерацию. Вы понимаете, какой это махровый и какой это циничный обман. По разным оценкам от 50 до 300 миллиардов гривен потрачено на то, чтобы за прошлый год защитить объекты энергетической инфраструктуры», – возмутилась Тимошенко.

«Никакого адекватного ответа не получено, куда эти деньги делись и почему наши энергообъекты не защищены, но людям уже объявляют в полтора раза повышение тарифов на электроэнергию. Скажите, пожалуйста, так можно управлять страной, чтобы даже депутаты не знали, сколько денег было слито в 23-м году на защиту энергетической инфраструктуры, и чтобы никто не мог из правительства объяснить, сколько денег и куда потратили? Я могу вам сказать, что сегодня атомной энергии хватает многократно больше, чем то, что нужно, чтобы обеспечить граждан Украины электроэнергией. Но «Энергоатом» обсели посредники, которые берут за копейки атомную электроэнергию, а продают потом втридорога. Так сегодня во время войны зарабатывают на людях», – подытожила депутат.