«Плачевной ситуацией на фронтах удовлетворён только Зеленский» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
24.10.2024 17:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Банковая пытается отмотать всё назад – на три месяца. Как будто не было ни попыток договориться с Москвой, ни вторжения ВСУ в Курскую область, которое моментально обнулило эти инициативы.

Об этом киевскому журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Банковая пытается отмотать всё назад – на три месяца. Как будто не было ни...

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«Когда Financial Times со ссылкой на Зеленского начинает говорить, что Зеленский готов вести переговоры с Россией относительно того, что давайте не будем бить по энерго-объектам, вопрос – а зачем было заходить в Курскую область? В конце июля–начале августа уже были предварительные договорённости, делегации должны были встретиться в Катаре, но после этого вдруг зашли в Курскую область.

Я уже говорил, что это была величайшая глупость со стратегической, тактической – любой точки зрения.

Сейчас спохватились и говорят, а давайте отмотаем на три месяца назад, как будто бы не было никакого Курска, и давайте будем договариваться, как будто бы ничего не произошло. Так себе ситуация», – сказал Бондаренко.

А произошло, добавил эксперт, многое.

«Сегодня Селидово практически потеряли, бои в Курахово, Часов Яр очень печально. Российская ударная группировка сейчас сосредоточена на Запорожском направлении. То есть реально – у нас плачевная ситуация на фронтах, давайте говорить откровенно. И только Зеленскому нравится то, что происходит на фронте, он говорит – всё по плану», – отметил политолог.

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