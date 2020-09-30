Плачущему Горбачеву ответили «за СССР»

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Возмущение вызвали в российском сегменте интернета слова единственного президента СССР Михаила Горбачева, сказанные в интервью газете The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен – история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», – сказал Горбачев.

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Он возложил ответственность за распад СССР на «сепаратистов и радикалов». Перестройку причиной развала Горбачев не считает, но сетует, что начал реформы слишком поздно. К своим заслугам он относит ядерное разоружение и гласность.

«Что удалось и что не удалось — это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать», — заявил Горбачев.

«Наш с вами последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ М.С.Горбачев продолжил давать советы. Второй раз за утро вспомнился Салтыков-Щедрин: «Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь», – прокомментировал интервью политолог Армен Гаспарян.

«Тут Горбачёв решил напомнить о себе. Рассказывает, что мир был бы сегодня стабильнее, если бы СССР удалось сохранить. Серьезно? И это говорит бесхребетный человек, который довёл СССР до развала и никак не помешал этому факту случиться на бумаге?», – написал в своем телеграм-канале эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

А политолог Марат Баширов считает, что сейчас на постсоветском пространстве идут восстановительные процессы.

«То, что сейчас происходит на Украине, в Белоруссии, Армении и Азербайджане, Киргизии и Казахстане кроме Прибалтики, пожалуй, (но и до них руки дойдут) и есть реинтеграция постСССРного пространства. Сохранять союз в одном формате со столь разными республиками было невозможно, особенно в современном мире с его новыми формами геополитической борьбы, с новыми технологическими платформами и социокультурными революциями.

Теперь с каждым государством строится свой особый формат, с разной скоростью погружения в локальный союз, с разным инструментарием. И в целом надо признать – целиком оторвать из-под зонтика распавшегося СССР противникам России удалось немного. Прибалтику только. И то цена отрыва для нее чудовищная – умирающая экономика и превращение в туристический кластер с элементами военной инфраструктуры НАТО», – написал Баширов.