Плагиат с Майдана уже в Москве: Вместо печенек раздают «белорусские драники»

21.09.2020, Москва, Сергей Рулев

В воскресенье последователи Беломайдана уже традиционно оккупировали тротуар напротив посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, где собралось около 50 человек. Акция вновь была несанкционированной и проводилась под бело-красно-белой символикой белорусских националистов, выступающих за дальнейшее отторжение республики от России.

Интересно, что не самую многочисленную манифестацию прибыло освещать сразу несколько съемочных групп изданий, имеющих антиправительственную направленность – американских «Радио Свобода» и «Нового времени», «Дождя», «Рупора Москвы», а также «Другого мнения».

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Майданщиками была создана картинка для прозападных СМИ – по сути, жалкий плагиат событий в Киеве. Как известно, на Украине участникам бунта раздавала печенье сотрудница Госдепа Виктория Нуланд. В Москве же в воскресенье пикетчикам вынесли блинчики со сметаной, утверждая, что это «белорусские драники».

Угощение разносили вдоль линии пикетчиков несколько раз – туда и сюда. некоторые активисты так увлекались едой, что вымазывали свои лица настолько, что пришлось вытираться голыми руками, так как к «драникам» салфеток или рушников не полагалось.

«Я провел уже несколько съемок пикетчиков у посольства. Местные либералы теперь уже безошибочно узнают Рулева, осознавая, что – это «враг, ватник, колорад, путиноид». Поэтому моей видеосъемке пытаются всячески помешать – то методом подставления спины или задних частей тела, выставления зонтика перед моей камерой. Некоторые пытаются как-то выпендриться. Но протестуны должны помнить, что все их обезьяньи ужимки записываются на камеру «не дрожащей рукой», – рассказал блогер и репортер Сергей Рулёв, готовивший репортаж для «ПолитНавигатора».

По его словам, среди прохожих москвичей были и те, кто пытался образумить пикетирующих недорослей, использующих бело-красно-белую символику гитлеровских коллаборационистов.

Также примечательно, что среди собравшихся майданщиков оказался и координатор «Моста Немцова» бывший журналист Михаил Кирцер. Он был профилактирован полковником полиции о недопустимости участия в несогласованном мероприятии. Второго такого предупреждения не будет – Кирцер пойдёт в полицейский участок.

Впрочем, полиция предупреждением сегодня и ограничилась. Никаких силовых действий по рассеиванию участников несанкционированной акции сотрудники МВД предпринимать не стали, – несмотря на то, что активисты патриотического движения SERB семь раз позвонили по телефону 02 и сообщили о продолжающемся незаконном сборище либералов.