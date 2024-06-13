«Плакали мужчины» Племянник Муслима Магомаева о выступлении в зоне СВО

Певец и композитор Юра Магомаев, племянник народного артиста СССР Муслима Магомаева, ездит с концертами в зону СВО. Организовать выступления, а, заодно, собирать гуманитарный груз для передовой ему помогли крымские предприниматели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С нашей стороны это безусловно благотворительность, это миссия в поддержку бойцов, в поддержку боевого духа ребят и не только ребят – там и женщины, между прочим, которые от души нас встречают, мало того, что вкусно кормят, ещё и громко аплодируют. Один из моих давних друзей Миша Видякин, глава «Первого крымского маслозавода», очень большую финансовую и гуманитарную помощь сейчас на себя берет, вместе с Витей Видякиным и Владом Мартьяновым – это мои суперские друзья, просто позвонили в один прекрасный день и сказали: «Юр, на 9 мая мы хотим что-то организовать». Мы сразу же нашли выход на главу Красногвардейского района Романа Шантаева, а он свел с волонтёрской группой «Своя помощь». Они нам помогли с аппаратурой», – рассказал певец.

В скором времени Магомаева вновь ждут на передовой. И не только его – с помощью друзей и волонтеров с собой он везет большой гуманитарный груз, в основном, медицинского назначения.

«Я вообще привык, что на моих концертах обычно плачут девушки. Но чтобы плакали мужчины, для меня это стало нечто большим. И я почувствовал и ту боль, и ту востребованность в себе как в артисте. Потому что бойцы хоть ненадолго отвлекаются от тех дел, которыми они ежедневно занимаются. Хотя бы на эти 40 минут они обретают покой, вспоминают о семьях, даже чувствуют себя немножечко под мирным небом, вспоминают свою беззаботную жизнь, которая была до фронта», – отметил артист.