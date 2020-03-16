Плакаты в честь Русской весны в Севастополе напечатали с ошибками

16.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев выразил неудовлетворение плакатами в честь шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией, которые появились на улицах города.

По словам Соболева, его возмущает пренебрежение правилами русского языка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-нибудь мне объяснит, что случилось с грамматикой в нашем городе и, вообще, с русским языком, культурой и историей? Почему «весна» и «наша» после точек написаны строчными буквами? Да и что означает вся фраза?

Друзья-дизайнеры, если вам необходимо списать деньги на наглядную агитацию и праздничную рекламу, то мы не против, но потрудитесь оставаться в рамках и правилах родного языка. И, желательно, подключать к работе голову» – заявил Соболев.