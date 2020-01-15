Плахотнюк лишился последней точки опоры. Как это повлияет на молдавскую политику?

15.01.2020, Кишинев, Флориан Ставилэ

Судьба бывшего теневого правителя Молдовы Влада Плахотнюка, бежавшего в прошлом году за пределы страны, близка к развязке. Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в сети Twitter заявил о введении персональных санкций в отношении Плахотнюка и членов его семьи.

Плахотнюк, его жена и двое детей лишены американской визы и в любой момент могут быть депортированы из страны, если подтвердится их пребывание на территории США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эту новость с радостью восприняло подавляющее большинство молдавского общества. Больше всего радовались представители радикально-прозападной оппозиции из партии «Действие и солидарность» во главе Майи Санду и поддерживающие её проект телеканалы.

При этом следует признать, что США не обладают пальмой первенства в отношении преследования Плахотнюка. Первой санкции против него ввела Россия. Басманный суд Москвы заочно арестовал скандального олигарха и объявил его в розыск ещё в ноябре 2017 года, по обвинению в приготовлении убийства.

Позже, в 2019 году, МВД России возбудило против Плахотнюка уголовные дела ещё по двум обвинениям – «организация преступного сообщества» и «организация наркокартеля». При этом Интерпол упорно блокировал любые попытки внесения Плахотнюка в международный розыск по линии этой организации.

На протяжении этих двух лет Плахотнюк использовал факт своего преследования со стороны России для активного раздувания антироссийской пропаганды в Молдове и презентации себя на Западе, в первую очередь в США, как человека, противостоящего российскому влиянию у себя в стране. Особенно крепко Плахотнюку удалось сдружиться на русофобской стезе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Однако американская администрация стала осознавать, что продолжение поддержки Плахотнюка будет только во вред своему имиджу. В ходе июньского кризиса 2019 года визит посла США Дерека Хогана в офис Плахотнюка стал решающим аргументом для того, чтобы Плахотнюк и его ближайшее окружение покинуло Молдову.

Сегодня у Запада во главе с США появился новый безусловный фаворит на молдавской политической арене – это экс-премьер-министр Майя Санду. Именно её Запад активно готовит в качестве кандидата на смену Игоря Додона на президентских выборах, которые состоятся осенью этого года. В этом раскладе Плахотнюк и его команда из Демократической партии больше не нужны. Их убирают в сторону, чтобы не путались под ногами.

Как персональные санкции в отношении Плахотнюка со стороны США повлияют на молдавскую политику в течение ближайшего времени?

Во-первых, это означает, что беглому олигарху навсегда отрезан путь для возвращения в молдавскую политику. Выдворение Плахотнюка из США означает потерю для него последней точки опоры и крушение надежды на то, что он когда-нибудь сможет вернуться на политический Олимп Молдовы в мантии победителя.

Во-вторых, это убийственный сигнал для Демократической партии, которая по-прежнему контролирует в Молдове значительную часть депутатских кресел и большинство администраций населённых пунктов страны.

Весь проект Демпартии был связан исключительно с Плахотнюком, его мощью, влиянием, финансированием, организаторским талантом. Скорее всего, Демпартия Молдовы канет в небытие либо присоединится к одному из действующих проектов: либо социалистов, либо прозападного лагеря во главе с Майей Санду.

И наконец, санкции США против Плахотнюка – это чёткий сигнал в адрес действующего президента Игоря Додона: игры кончились, дальше вилять и метаться не получится. Любые попытки каким-либо образом договориться с Вашингтоном, задобрить «град на холме» – бесполезны. Фактически Додон окончательно сжёг мосты с Западом после того как отказался идти на компромиссы с Майей Санду по назначению генерального прокурора, опасаясь, что этот институт станет орудием политической расправы и давления в её руках.

Сегодня у Додона есть только один способ сохранить пост президента: победить с таким убедительным результатом, что оспаривать результаты выборов станет бесполезно.

Впрочем, если нынешней власти удастся добиться экстрадиции Влада Плахотнюка в наручниках, это сыграет на руку Игорю Додону и поднимет его рейтинг внутри страны.