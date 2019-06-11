11.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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Плахотнюк накануне свержения обещал сделать Молдову пророссийской

Молдавский олигарх Влад Плахотнюк, бизнес-партнер Петра Порошенко, ради того, чтобы удержаться у власти, обещал правительству России в обмен на политическую поддержку проводить пророссийскую политику и урегулировать приднестровский кризис.

Об этом вице-премьер правительства РФ Дмитрий Казак заявил в интервью «Коммерсанту», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов. Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», – сказал Козак.

Несмотря на это, по его словам, в Москве настоятельно рекомендовали Социалистической партии президента Молдовы Игоря Додона не рассматривать никаких тайных предложений.

Кроме того, Козак сообщил, что в декабре 2017 года Российская Федерация обратилась в Интерпол с просьбой объявить Плахотнюка в международный розыск.

«Нам было отказано под предлогом, что Плахотнюк является лидером правящей политической партии Молдовы», – пояснил вице-премьер.

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