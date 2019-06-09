Плахотнюк не сдается: собирает майдан, отстранил Додона и разогнал парламент

09.06.2019, Москва, Елена Острякова

Подконтрольный молдавскому олигарху Владу Плахотнюку конституционный суд Молдовы временно отстранил сегодня утром президента Игроря Додона от должности.

Полномочия президенту передали экс-премьеру Павлу Филипу, который обратился в тот же конституционный суд с представлением о роспуске парламента. Просьбу временного президента тотчас удовлетворил

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Основанием для разгона суд формально считает то, что парламент не создал коалицию и правительство в сроки, которые суд ему определил. Но настоящая причина в том, что коалиция и правительство, которые вчера были созданы, не включают в себя людей Плахотнюка.

Олигарх не намерен сдаваться без боя. Прошлой ночью его «титушки», которых в Молдове называют «спортсменами» разбили палатки у всех министерств, чтобы не пустить на работу новых министров. Кроме того, в Кишиневе готовится очередной митинг протеста.

Один из них министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил сегодня журналистам, что Плахотнюка отказались поддерживать полицейские и поэтому он вынужден использовать «военизированные структуры», а участников митинга олигарх созывает за деньги.

Косвенным свидетельством того, что власть уплывает из рук олигарха, является то, что технический персонал, который вчера оставил депутатов без света и микрофонов, сегодня вышел на работу. Ожидается, что в воскресенье парламент примет пакет антиолигархических законов.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что пожалуется на Плахотнюка международному сообществу.

«В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты. Что касается сегодняшних уличных акций, организованных Демпартией: призываю всех оставаться дома, рядом со своими родными. Не поддавайтесь на угрозы и провокации уходящей власти Плахотнюка», – написал Додон в своем телеграм-канале.

Реакцию «международного сообщества» в принципе можно предугадать. Вчера посольства и России, и США приветствовали создание новых коалиции и правительства.